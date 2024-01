Israele: Nuovi raid Usa-Regno Unito contro Houthi

Non c'è alcuna svolta nelle trattative tra Israele e Hamas per la liberazione degli ostaggi. Una fonte israeliana ha smentito le notizie riguardo a un possibile accordo in cambio di un cessate il fuoco a Gaza, affermando che non vi sono progressi nei colloqui e che le posizioni di Hamas rimangono rigide. Nel frattempo, ex ostaggi hanno testimoniato davanti a una commissione parlamentare, raccontando orrori di abusi sessuali subiti durante l'attacco di Hamas dell'7 ottobre.

Rispondendo agli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, gli Stati Uniti e il Regno Unito, con il supporto di altri paesi, hanno condotto ulteriori attacchi contro gli Houthi nello Yemen. Queste azioni mirano a bloccare e limitare la capacità degli Houthi di attaccare il commercio globale e le navi. Il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, ha sottolineato la necessità di porre fine alla guerra a Gaza e ha espresso fiducia nel fatto che i raid indeboliranno gli Houthi, contribuendo a diminuire la tensione nella regione.