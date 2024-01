ACEMAGIC aggiorna i Mini PC Windosw 11

ACEMAGIC annuncia un aggiornamento di sistema esclusivo per i possessori di ACEMAGIC Mini PC



ACEMAGIC, produttore leader di potenti mini PC, ha annunciato oggi un esclusivo aggiornamento di sistema su misura per i possessori di mini PC ACEMAGIC. Questa misura proattiva è una risposta a rari casi in cui alcuni dispositivi sono stati interessati da un'impostazione predefinita involontaria relativa alla funzionalità di ricerca web.Nell'ambito della sua continua dedizione all'eccezionale servizio clienti e all'eccellenza dei prodotti, ACEMAGIC ha intrapreso grandi sforzi per fornire una soluzione alle unità interessate. L'aggiornamento del sistema riguarda direttamente la funzionalità di ricerca, garantendo un'esperienza utente fluida e ottimale per i possessori di mini PC ACEMAGIC. I modelli interessati sono S1 Windows11 Pro 22H2, AD08 12900H Windows11 Pro 22H2 e AK1 Plus RGB Windows 11 Pro.



Per dimostrare ulteriormente il proprio impegno per la soddisfazione del cliente, ACEMAGIC offre a tutti i clienti un codice sconto di $ 60 sul proprio sito Web, lo sconto può essere applicato a qualsiasi prodotto ACEMAGIC.



"Apprezziamo profondamente la fiducia e la soddisfazione dei nostri clienti", ha affermato Kevin Dou, CEO di ACEMAGIC. "Non appena siamo venuti a conoscenza di questo problema, abbiamo agito immediatamente per sviluppare una soluzione su misura che riflette il nostro impegno nel fornire prodotti e servizi di qualità superiore. affrontando qualsiasi dubbio che i nostri stimati clienti possano avere.



Il problema che interessava la ricerca sul web derivava dal precedente fornitore di sistemi di installazione di massa di ACEMAGIC. Il fornitore ha aggiunto in modo indipendente il software preinstallato senza l'autorizzazione esplicita di ACEMAGIC. In risposta, ACEMAGIC ha reciso i legami con questo fornitore ed è passato a un nuovo partner, garantendo una stretta aderenza alla trasparenza e ai valori incentrati sull'utente.



ACEMAGIC ha reso l'esclusivo aggiornamento del sistema facilmente accessibile tramite il suo sito Web ufficiale, fornendo istruzioni chiare ai possessori di mini PC ACEMAGIC per avviare il processo di download e installazione. Inoltre, è disponibile un supporto clienti dedicato per assistere con qualsiasi richiesta o guida relativa all'aggiornamento del sistema.



Per ulteriori domande o feedback, contattare il team di assistenza clienti ACEMAGIC all'indirizzo [email protected].



Per accedere agli aggiornamenti di sistema, i possessori di mini PC ACEMAGIC sono invitati a visitare: https://www.acemagic.com/pages/addressing-concerns-and-offering-solutions-for-acemagic-mini-pcs