Hamas apre al rilascio di alcuni ostaggi: Nuovi attacchi Usa nello Yemen

Esponenti di Hamas si sono dichiarati disponibili a discutere con mediatori internazionali su un possibile accordo per il rilascio di alcuni ostaggi israeliani, tra cui civili, donne e bambini. Questo segna un cambiamento significativo, poiché in precedenza Hamas aveva respinto proposte che non prevedessero un cessate il fuoco permanente. Fonti egiziane, riportate dal Wall Street Journal, hanno reso noto questo sviluppo.

Inoltre, è emerso un racconto scioccante da ex ostaggi riguardo agli abusi sessuali subiti durante l'attacco di Hamas dell'7 ottobre. Testimonianze riferiscono di ragazze e ragazzi trattati come bambole dai loro carcerieri, con abusi sessuali e gravidanze provocate dagli stupri. Le testimonianze sono state presentate davanti a una commissione parlamentare, evidenziando la gravità degli abusi.

Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi nello Yemen, distruggendo due missili antinave Houthi puntati sul Mar Rosso. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato che l'azione è stata presa per difendere le navi mercantili e militari statunitensi nella regione, sottolineando l'importanza di proteggere la libertà di navigazione.

Il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, ha condannato gli attacchi indiscriminati degli Houthi alle navi nel Mar Rosso, definendoli inaccettabili. Cameron ha dichiarato che Regno Unito e Stati Uniti vogliono porre fine alla guerra a Gaza e indebolire le capacità degli Houthi di minacciare la regione. I raid contro gli Houthi sono visti come un messaggio chiaro per passare dalle parole ai fatti.