M5S il dossier Fratelli d'Italia anti-Conte: Questione morale? Ecco indagati su cui tace

Pungolato da Giuseppe Conte sulla "questione morale", Fratelli d'Italia reagisce presentando un dossier interno che esamina gli indagati cui Conte non ha fatto cenno. Dal suo punto di vista, il leader del M5S non ha applicato la stessa fermezza con i membri del suo partito. Fratelli d'Italia cita casi come Chiara Appendino, Virginia Raggi, Beppe Grillo, Domenico Arcuri e altri, sottolineando la mancanza di coerenza di Conte nel gestire situazioni simili. Il documento conclude che la "questione morale" dovrebbe essere applicata innanzitutto a Conte stesso, richiamando le inchieste a cui è stato sottoposto.

Il M5S risponde sottolineando che Conte ha sollevato l'urgenza della "questione morale" attraverso una lettera a Repubblica, invitando Giorgia Meloni a esprimersi su casi coinvolgenti membri del suo governo. Il M5S critica Meloni per ignorare la questione e focalizzarsi sulla solidarietà di partito anziché sull'interesse nazionale. Riguardo al dossier di Fratelli d'Italia, il M5S lo definisce "ridicolo" e accusa il partito di estendere la questione morale a individui privati estranei alla politica. Conclude sottolineando la trasparenza di Conte nelle risposte alle indagini e criticando Meloni per "nascondersi dietro dossier farlocchi".