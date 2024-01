Media day Confitarma: Zanetti presenta squadra e azioni prioritarie

Si è tenuto oggi a Roma il Media Day di Confitarma, con la partecipazione del Presidente Mario Zanetti, dei Vice Presidenti Mariella Amoretti, Cesare d’Amico, Guido Grimaldi, Lorenzo Matacena, e del Direttore Generale Luca Sisto. L'evento è stato organizzato per presentare la nuova squadra di Presidenza e le azioni prioritarie per affrontare le sfide imminenti che attendono l'armamento italiano e il Paese nel breve e medio termine.

Il Presidente Mario Zanetti ha sottolineato con orgoglio il ruolo cruciale di Confitarma, che rappresenta da 123 anni un settore fondamentale per l'economia e l'industria nazionali, costituendo il 70% dell'industria armatoriale italiana con una flotta mercantile diversificata.

Zanetti ha delineato il programma focalizzato sulla "competitività", con quattro principali pilastri strategici. In primo luogo, si è concentrato sull'importanza dell'adeguamento legislativo e amministrativo per supportare le imprese, le navi e gli equipaggi in un contesto competitivo in evoluzione. Ha auspicato una rapida approvazione del Disegno di Legge Malan e ha sottolineato la necessità di modernizzazione burocratica, digitalizzazione e semplificazione delle procedure.

Il secondo punto è la transizione ecologica, con Zanetti che ha evidenziato la necessità di sostegno finanziario pubblico per la ricerca e l'innovazione necessarie per la decarbonizzazione del settore marittimo. Ha sottolineato i rischi per la competitività del settore in caso di inclusione del trasporto marittimo nel sistema ETS (Emission Trading System).

Il terzo aspetto riguarda il capitale umano e la formazione. Zanetti ha evidenziato la carenza di personale nel settore marittimo e ha sottolineato la necessità di semplificare e aggiornare la normativa relativa alle professioni del mare, nonché di valorizzare le opportunità occupazionali nell'Economia del Mare.

Infine, la sicurezza è stata identificata come una priorità essenziale. Zanetti ha sottolineato l'importanza della sicurezza della navigazione per la competitività dell'industria dei trasporti marittimi e del Paese, specialmente in situazioni critiche come nel Mar Rosso.

I Vice Presidenti hanno contribuito con approfondimenti su tematiche specifiche, dall'organizzazione e bilancio alla gestione del personale, alla sicurezza e alla trasizione ecologica. Ogni componente della squadra di Presidenza ha espresso l'impegno nel lavorare insieme per affrontare le sfide e promuovere la competitività dell'industria armatoriale italiana.