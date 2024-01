Dalla Difesa all'Agricoltura sono circa 1.110 i posti a tempo indeterminato in Pubblica amministrazione

Diversi ministeri italiani stanno offrendo circa 1.110 posizioni a tempo indeterminato, con scadenza delle candidature entro gennaio. Il ministero della Difesa ha annunciato un concorso pubblico, basato su titoli ed esami, per assunzioni a tempo pieno e indeterminato di 267 unità di personale non dirigenziale nell'Area Funzionari. Le posizioni riguardano principalmente funzionari nei settori amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario, storico-culturale e sanitario. La procedura di candidatura avviene online, tramite autenticazione con Spid, Cie, Cns o Idas sul Portale 'inPA', con scadenza il 29 gennaio 2024 alle ore 23.59.

Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale cerca personale tramite concorso (sempre basato su titoli ed esami) per 381 posizioni di personale non dirigenziale nell'area assistenti. Le opportunità comprendono assistenti amministrativi, contabili, consolari, assistenti informatici, e altri. Anche qui, la procedura di candidatura è telematica attraverso il Portale 'inPA', con termine fissato al 26 gennaio 2024 alle ore 23.59.

Il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha due bandi di concorso. Il primo, a base territoriale, prevede l'assunzione di 88 unità di personale non dirigenziale nell'area assistenti, con ruoli che spaziano da assistenti amministrativi contabili a tecnici informatici. Il secondo concorso, sempre a base territoriale, offre 374 posizioni per personale non dirigenziale nell'area funzionari, da destinare alla sezione agricoltura a Roma e alla sezione Icqrf. Entrambi i bandi richiedono la presentazione telematica delle candidature sul portale 'inPA', con scadenza il 27 gennaio 2024 alle ore 23.59.

Infine, la Giunta della Regione Calabria ha indetto un concorso pubblico, basato su titoli ed esami, per assumere 54 persone in ruoli non dirigenziali nell'area funzionari e della elevata qualificazione. Le posizioni comprendono auditor, funzionari tecnici agroforestali, funzionari statistici, specialisti nella comunicazione e funzionari informatici-analisti programmatori. La domanda di partecipazione deve essere inviata telematicamente entro il 26 gennaio 2024 alle ore 23.59.