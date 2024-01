Emanuele Pozzolo: deputato risultato positivo allo stub

Il risultato positivo dello stub conferma il coinvolgimento del deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo, nel caso dello sparo avvenuto durante i festeggiamenti di Capodanno presso la pro-loco di Rosazza, Biella, che ha ferito Luca Campana. La procura di Biella ha rilasciato una nota oltre venti giorni dopo l'incidente, spiegando che gli esiti dello stub sono stati depositati e resi disponibili alle parti coinvolte. Questi risultati positivi confermano la prospettazione iniziale, ma dovranno essere valutati insieme ad ulteriori accertamenti dattiloscopici, biologici e balistici.

La procura ha chiarito che lo stub è stato eseguito esclusivamente su Pozzolo, in quanto al momento dell'incidente non c'erano evidenze che giustificassero l'esecuzione dello stesso su altri presenti in loco. Le indagini proseguiranno considerando anche gli ulteriori accertamenti richiesti dalla Procura e dalla difesa di Pozzolo.

Nel frattempo, il deputato è stato sospeso dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera il 9 gennaio scorso. Il capogruppo Tommaso Foti ha dichiarato che la sospensione è stata adottata in via d'urgenza come misura cautelare. Foti ha anche espresso le scuse del partito nei confronti della persona ferita e ha sottolineato che Pozzolo sta affrontando personalmente le conseguenze del suo errore. Tuttavia, ha chiesto di non politicizzare l'incidente, evitando di associare l'uso delle armi alla destra, e ha richiamato l'attenzione sulla mancanza di giustizia per un tragico episodio avvenuto 46 anni fa ad Acca Larenzia.