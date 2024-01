Nel Mar Rosso la minaccia degli Houthi: Attacchi non saranno senza risposta

Gli Houthi dello Yemen hanno accusato gli Stati Uniti e il Regno Unito di condurre, nelle ultime ore, ben "18 attacchi aerei" sul territorio yemenita, di cui 12 hanno colpito la città di Sana'a e le zone circostanti, cadute sotto il controllo del movimento nel 2014. Questa mattina, il portavoce Yahya Sare'e ha riferito anche di tre raid nella provincia di Hodeidah (sul Mar Rosso), due nella provincia di Taiz (nel centro dello Yemen) e uno nella provincia di Bayda (nell'est). "Questi attacchi non rimarranno senza risposta, né impuniti", ha minacciato il portavoce, senza però menzionare vittime o danni causati dagli attacchi nel suo comunicato.

Nelle recenti ore, la televisione degli Houthi, Al Masirah, aveva segnalato attacchi nella zona del campo di al-Hafa, a sud di Sana'a, contro l'area di Bani al-Harith a nord, la base aerea di al-Dailami, la zona di Saraf, l'area di al-Janad nella provincia di Taiz e l'area di Mawza, situata nella provincia di Bayda tra Sana'a e Taiz.

Il Dipartimento della Difesa ha annunciato che le forze anglo-americane, con il supporto di Australia, Bahrein, Canada e Olanda, hanno condotto un "ulteriore round di raid proporzionati e necessari" contro otto obiettivi degli Houthi in Yemen. Questa azione è una risposta agli attacchi continui degli Houthi contro la navigazione internazionale, il commercio e le navi in transito nel Mar Rosso. L'obiettivo dichiarato è quello di "distruggere e ridurre le capacità che gli Houthi utilizzano per minacciare il commercio globale e le vite dei marittimi innocenti". La nota congiunta ha sottolineato che questa azione è una risposta a una serie di azioni illegali, pericolose e destabilizzanti da parte degli Houthi, a partire dai raid dell'11 gennaio. Le operazioni recenti hanno mirato a colpire "siti sotterranei di stoccaggio e siti associati alle capacità missilistiche e di sorveglianza aerea degli Houthi", accusati di aver condotto più di 30 attacchi contro navi dal novembre scorso, considerati una "sfida internazionale". La nota conclude ribadendo l'obiettivo di ridurre le tensioni e ripristinare la stabilità nel Mar Rosso, mentre rinnova l'avvertimento agli Houthi, dichiarando che di fronte a minacce continue non esiteranno a difendere vite e il flusso del commercio in una delle rotte navigabili più cruciali al mondo.