Il presidente della Camera: L'Olocausto non ha uguali nella storia

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha pronunciato un discorso in occasione del concerto dedicato al Giorno della Memoria intitolato 'Ascoltare la storia per non dimenticare', tenutosi a Montecitorio, nella Sala della Regina. Fontana ha affermato che l'Olocausto non ha eguali nella storia umana in quanto fu organizzato in modo sistematico con una precisa volontà sterminatrice. La data del 27 gennaio è stata istituita per commemorare i milioni di innocenti, uomini e donne di ogni età e condizione.

Il presidente ha ricordato che 79 anni fa i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz vennero abbattuti, segnando una tappa fondamentale. Ha sottolineato che la Shoah fu il risultato di un'ideologia di morte basata sul mito della razza e del sangue, negando la pari dignità degli esseri umani. Fontana ha reso omaggio commosso a coloro che hanno dovuto convivere per sempre con il dolore e ha citato le parole di Primo Levi: "È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire."

Il Giorno della Memoria, ha dichiarato Fontana, è un monito a vigilare affinché un orrore simile non si ripeta mai più. Ha evidenziato che questa ricorrenza ci insegna che la libertà e la democrazia non vanno mai date per scontate e che devono essere riconquistate tutti i giorni. Il presidente ha anche lodato i "giusti" italiani, militari e appartenenti alle forze di polizia, che hanno nascosto e salvato tanti ebrei durante la persecuzione, mettendo a rischio la propria vita. La giornata della Memoria, ha concluso Fontana, solleva interrogativi inquietanti su come quella tragedia abbia potuto consumarsi tra le pieghe dell'indifferenza e della rassegnazione.

"Considero l'antisemitismo come un male persistente che non si risolve con il passare del tempo, come dimostrano i crimini perpetrati contro la comunità ebraica in tutto il mondo, alimentati dalle manifestazioni di odio intrise di antisemitismo", ha affermato Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e membro di Forza Italia.

"La finalità dell'evento odierno alla Camera è anche quella di onorare coloro, tra le forze dell'ordine e le forze armate, che hanno sacrificato le proprie vite meritandosi il titolo di 'giusto tra le nazioni' del popolo ebraico. Questo evento costituisce una testimonianza tangibile che unisce storia e cultura nel combattere l'ignoranza e, di conseguenza, l'antisemitismo."