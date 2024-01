Giorno Memoria 27 Gennaop: Concerto alla Camera

Sono iniziati gli eventi in vista del Giorno della Memoria, fissato il 27 gennaio per commemorare l'entrata dell'esercito sovietico nel campo di concentramento di Auschwitz nel 1945, rivelando l'orrore nazista. Nella sala della Regina alla Camera, su iniziativa della presidenza, si è tenuto un concerto eseguito dall'orchestra e dalle voci bianche dell'Accademia Teatro alla Scala. Il concerto è stato seguito dalle testimonianze dei 'giusti fra le nazioni' delle forze armate e delle forze dell'ordine, omaggiate in questa giornata a Montecitorio. L'evento, intitolato 'Ascoltare la storia, per non dimenticare', è stato trasmesso in diretta televisiva grazie a Rai Parlamento.

Il presidente Lorenzo Fontana ha sottolineato che l'Olocausto rappresenta un atto senza precedenti nella storia umana, organizzato in modo sistematico con una volontà sterminatrice. Ha evidenziato come il Giorno della Memoria sollevi interrogativi inquietanti su come una tragedia così terribile abbia potuto verificarsi nel contesto dell'indifferenza e della rassegnazione. All'evento erano presenti anche ex presidenti della Camera, tra cui Luciano Violante, Laura Boldrini, Gianfranco Fini e Fausto Bertinotti, insieme a numerosi vertici delle forze armate e delle forze dell'ordine. Durante la cerimonia sono stati ricordati i 'giusti fra le nazioni', non ebrei che hanno rischiato la vita per salvare ebrei, tra cui Giovanni Palatucci, Raffaello Tani, Jolanda Salvi, Giacomo Avenia, Osman Carugno, Carlo Ravera, Enrico Sibona, Giuseppe Ippoliti e Maurizio Lazzaro de' Castiglioni. Lorenzo Fontana ha elogiato il coraggio di questi 'giusti' italiani, militari e membri delle forze di polizia, che hanno nascosto ebrei o falsificato documenti per salvarli dai rastrellamenti e dalla tragedia imminente. Il concerto, diretto dal Maestro Pietro Mianiti, ha eseguito brani significativi come l'Adagetto e un coro da Madama Butterfly di Giacomo Puccini, il Notturno di Schoenberg, l'Adagietto della quinta Sinfonia di Mahler, l'aria 'Vieni, o levita!' da Nabucco, il 'Va', pensiero', e l'elegia "Crisantemi" di Giacomo Puccini, insieme al Gam Gam di Elie Botbol. Queste musiche hanno accompagnato le testimonianze sulla Shoah e il ricordo dei 'giusti fra le nazioni'.