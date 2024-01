Il leader Houthi: L' Italia è ostile solo se partecipa a aggressione Yemen

"In Italia non consideriamo il Paese ostile, ma se partecipasse all'aggressione diretta contro lo Yemen, insieme ad America e Gran Bretagna, si porrebbe in una posizione di ostilità. A meno che non si consideri il bombardamento di Roma da parte di un Paese straniero come un'azione positiva", afferma Mohammed al-Bukhaiti, membro dell'ufficio politico degli Houthi, in un'intervista all'Adnkronos. Le dichiarazioni giungono nel giorno in cui a Bruxelles il Consiglio Affari Esteri discute dell'approvazione della missione navale UE per proteggere i mercantili. Al-Bukhaiti consiglia ai Paesi europei di evitare di partecipare all'aggressione contro lo Yemen, avvertendo che le loro flotte e interessi diventerebbero un obiettivo legittimo.

Rispondendo a domande riguardo agli attacchi nel Mar Rosso, Al-Bukhaiti sostiene che l'obiettivo non è affondare le navi legate a Israele, ma spingerle a cambiare rotta per aumentare il costo economico per lo Stato ebraico. Questo, secondo lui, è un mezzo di pressione per convincere Israele a fermare i crimini a Gaza e permettere l'ingresso di aiuti umanitari.

L'esponente Houthi invia un messaggio all'Europa, sottolineando che il coinvolgimento nei conflitti americani porterà al collasso dei valori morali. Avverte che agire in modo schizofrenico causerà un aumento delle guerre nel mondo, che si diffonderanno inevitabilmente in Europa.

Infine, parlando delle conseguenze della crisi in Medio Oriente sul possibile accordo di pace tra i ribelli e l'Arabia Saudita, al-Bukhaiti lamenta il ritardo nell'attuazione dell'accordo a causa della pressione americana, ma tiene a separare il dossier di pace dalla questione dello scontro con Israele e i suoi alleati.