Giorgia Meloni alle Europee? Possibilità al 50%

Il tema della possibile candidatura alle elezioni europee di Giorgia Meloni rimane avvolto nel mistero. In un'intervista a Quarta Repubblica su Rete4, la premier ha dichiarato: "Quante possibilità ci sono che io mi candidi? Al 50%, ma veramente solo questo vi interessa...". Successivamente ha aggiunto: "Non ho ancora preso una decisione, penso che deciderò all'ultimo momento, quando si formeranno le liste. Immagini se non ritenga importante confrontarmi con il consenso dei cittadini, perché quello è l'unico elemento che conta per me. Non è una questione di presa in giro". Ha poi evidenziato che "i cittadini che dovessero votare per una Meloni che si candida in Europa sanno che non ci va, ma ciò non toglie che, se vogliono confermare o ritirare il loro consenso, anche questa è democrazia. Per me sarebbe importante verificare se ho ancora quel consenso".

Rispondendo alle domande sulla recente polemica con Chiara Ferragni, Meloni ha spiegato: "Mi è dispiaciuto che le mie parole siano state interpretate come uno scontro. In realtà, stavo esprimendo un pensiero positivo verso coloro che creano eccellenza, che noi percepiamo attraverso gli influencer, dando più importanza a chi la 'indossa' piuttosto che a chi la produce". La leader ha poi sottolineato che la sinistra ha alimentato la polemica: "Anche in quel caso, è stata la sinistra a reagire come se avessi attaccato Che Guevara, come ho detto nella conferenza di fine anno. Sono stati loro a creare la polemica, io non avevo intenzione di farlo".