Call of Duty Warzone nel 2024 il torneo Trials of Urzikstan

Call of Duty Warzone prende il via nel 2024 con il torneo Trials of Urzikstan e ci saranno anche Moonryde e Savyultras90





In diretta da oggi su Twitch 20 streamer europei si contenderanno il titolo di campione e una parte del montepremi di 50.000 euro. Moonryde e Savyultras90, da anni tra i maggiori streamer italiani su Call of Duty, sono pronti a rappresentare al meglio il nostro paese!

L'attesissimo torneo "Trials of Urzikstan" di Call of Duty: Warzone™ inizia oggi, con 20 coppie di streamer provenienti da tutta Europa che si affronteranno in battaglie 2v2 . Cosa c’è in palio? Una parte dell'incredibile montepremi di 50.000 euro e, naturalmente, la gloria!

Trials of Urzikstan vedrà alcuni dei più abili giocatori europei di Call of Duty: Warzone , tra cui Fifakill (UK), Emzy (UK), Stylerz (GER), MckyTV (GER), ChowH1 (FR), Izak (PL) e altri ancora, sfidarsi in un torneo di tre giorni.



Anche l’Italia sarà rappresentata in questo torneo grazie alla presenza dei popolari streamer Moonryde e Savyultras90 , che da anni portano Call of Duty quotidianamente sui propri canali Twitch.

Ecco il programma, nel dettaglio :

Giorno 1 - 22/01: fase a gruppi, dalle 17:00 alle 21:00;

Giorno 2 - 23/01: fase a gruppi, dalle 17:00 alle 22:00;

Giorno 3 - 24/01: Solo Yolo e finali, dalle 17:00 alle 22:00.

A commentare il torneo ci sarà un team a dir poco stellare, che comprende Jasmine "Veracity" Kanuga , i caster Chris Tunn , Alan Brice e Nfinity e il Senior Producer di Dexerto, Enigma .





Per non perdere neanche un secondo di Trials of Urzikstan basterà sintonizzarsi sul canale Twitch ufficiale di Call of Duty ® , dove ci sarà l’opportunità di aggiudicarsi una quantità limitata di codici di gioco.

Inoltre, tutti i giocatori in gara trasmetteranno la loro performance in streaming attraverso i loro canali, tra cui Twitch e YouTube, e li si potrà seguire direttamente da lì.