Russia, ultimo decreto Vladimir Putin: Mosca rivuole Alaska?

Il desiderio della Russia guidata da Vladimir Putin di recuperare l'Alaska sta emergendo con forza? Il presidente russo ha recentemente promulgato un decreto che prevede l'allocazione di fondi per la ricerca, registrazione e salvaguardia delle proprietà di Mosca all'estero. Questo elenco include anche territori ceduti dall'ex impero russo e dall'Unione Sovietica, abbracciando l'Alaska venduta agli Stati Uniti nel 1867, regioni in Europa Centrale e Orientale, parti della Scandinavia e settori dell'Asia.

Secondo il magazine statunitense Newsweek, il presidente ha apposto la sua firma su questo decreto il 17 gennaio scorso, ma la portata precisa del provvedimento rimane sfuggente. L'Institute for the Study of War (Isw) ha evidenziato l'ambiguità nei parametri che definiscono la proprietà russa attuale o storica, sottolineando che il Cremlino potrebbe sfruttare la "protezione" di territori rivendicati oltre i confini riconosciuti a livello internazionale per esercitare un soft power nei confronti degli stati post-sovietici e dei paesi limitrofi, potenzialmente innescando instabilità interna.

Con le elezioni presidenziali in arrivo a marzo, il decreto ha trovato favore soprattutto tra gli ultranazionalisti russi. I blogger pro-guerra, emersi negli ultimi due anni a seguito del conflitto con l'Ucraina, vedono nel documento un passo avanti verso possibili conflitti con "vicini", incluso gli Stati Uniti. Un canale Telegram con oltre 530mila iscritti ha persino suggerito di iniziare con l'Alaska. Le loro ambizioni territoriali, tuttavia, si estendono a una vasta gamma di regioni, dall'Ucraina alla Bessarabia, dal Granducato di Finlandia all'Armenia, all'Azerbaigian, ai paesi baltici e a una parte significativa della Polonia.

È particolarmente sorprendente notare il riferimento all'Alaska, territorio ceduto agli Stati Uniti nel 1867. In passato, Putin ha evitato di inserire questo argomento tra le questioni di rilievo, sebbene le richieste di riconsiderare la questione come una disputa territoriale siano sempre rimaste presenti. Secondo l'Isw, qualsiasi rivendicazione sembra priva di fondamento. Tuttavia, la reazione degli ultranazionalisti al decreto è un segnale chiaro della persistente presenza di un orientamento rivanchista, un elemento rilevante in un paese coinvolto in conflitti. Sostenere il mito di una riconquista, anche solo attraverso la carta, potrebbe facilitare un nuovo spirito di mobilitazione dopo le elezioni che confermeranno Putin come capo dello Stato.