(Adnkronos) - Un operaio di 53 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per alcuni metri all'interno di un capannone di Bareggio, nell'hinterland milanese. Il fatto è avvenuto poco prima delle 7.15 di questa mattina. L'evento è al vaglio delle forze dell'ordine, dal momento che non è ancora chiara la dinamica del fatto.

L'uomo è stato rinvenuto a terra dai sanitari del 118 Areu, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.