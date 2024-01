(Adnkronos) - Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Bari, dopo il ritrovamento del cadavere di un uomo, di nazionalità straniera, avvenuto la notte scorsa in corso Italia nel capoluogo pugliese. Le cause del decesso saranno approfondite nei prossimi giorni. Sul corpo è stata individuata una ferita per cui si ipotizza una morte violenta. Corso Italia è una strada centrale vicinissima a piazza Moro e alle diverse stazioni ferroviarie. Sulla strada è operativo da anni, inoltre, il Centro Polifunzionale per il contrasto alla povertà estrema 'Area 51', punto di riferimento per persone senza dimora, italiane e straniere. Ma non è detto che il ritrovamento del cadavere sia collegabile alla presenza della struttura.

Bari, trovato corpo con ferita alla testa: ipotesi omicidio Non si esclude la morte violenta Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Bari, dopo il ritrovamento del cadavere di un uomo , di nazionalità straniera, avvenuto la notte scorsa in corso Italia nel capoluogo pugliese. Le cause del decesso saranno approfondite nei prossimi ... Non si esclude la morte violenta Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del Comando provinciale di, dopo il ritrovamento del cadavere di un uomo , di nazionalità straniera, avvenuto la notte scorsa in corso Italia nel capoluogo pugliese. Le cause del decesso saranno approfondite nei prossimi ...