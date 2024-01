Tragedia sul lavoro a Brescia, operaio muore carbonizzato in acciaieria

(Adnkronos) - Ancora una Tragedia sul lavoro. Un operaio di 52 anni è morto carbonizzato questa mattina all'alba, poco prima delle 6, mentre stava lavorando in un'acciaieria a Lonato, in provincia di Brescia. Secondo quanto ricostruito finora, la vittima, che lavorava per una ditta esterna in subappalto, avrebbe rovesciato materiale di risulta incandescente sul mezzo, una pala meccanica, che stava manovrando morendo così carbonizzato. Sul posto sono presenti i carabinieri e la polizia che ha avviato gli accertamenti.