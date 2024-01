Spazio, navetta missione Ax-3 agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale

(Adnkronos) - Si è agganciata con successo alla Stazione Spaziale Internazionale la navetta Crew Dragon di Space X che porta a bordo l'equipaggio della missione Ax-3 di Axiom Space, partita dalla base di Cape Canaveral, in Florid, lo scorso 18 gennaio. Dopo un viaggio di circa 36 ore a bordo della capsula Dragon Crew si apprestano ad entrare nella Iss il comandante dell'equipaggio e veterano della Nasa Michael Lopez-Alegria, l'italiano Walter Villadei, colonnello e astronauta dell'Aeronautica Militare Italiana, pilota della missione, lo svedese Marcus Wandt, astronauta della nuova classe dell'Agenzia Spaziale Europea, ed il primo astronauta turco Alper Gezeravci. L'aggancio della navetta è stato salutato con entusiasmo dal nostro ministro della Difesa, Guido Crosetto. "L'aggancio della navicella Crew Dragon alla Stazione Spaziale Internazionale segna l’avvio della fase operativa della missione Ax-3, durante la quale saranno condotti importanti esperimenti dal nostro Colonnello Villadei e dai suoi colleghi. Auguro a tutti buona permanenza a bordo e buon lavoro" ha commentato Crosetto.

Il ministro italiano ha sottolineato che "la Difesa ha attivamente partecipato al progetto e alla realizzazione della missione con l’intento di cogliere le opportunità di sviluppo offerte dalla New Space Economy, stimolando un nuovo modello di coordinamento pubblico-privato, che consenta alle industrie italiane di giocare un ruolo rilevante in un settore ad elevato know-how, incrementando le competenze scientifiche, tecnologiche e operative legate alle attività umane nello Spazio". "Gli investimenti della Difesa nel settore aeroSpaziale, associati alle competenze tecniche dell’Aeronautica Militare e alle attuali capacità industriali sono un elemento essenziale della strategia Spaziale italiana, nella quale Difesa condivide e sostiene lo sforzo del Governo" ha aggiunto Crosetto.

Durante la permanenza di 14 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale gli astronauti condurranno diversi esperimenti scientifici, 30 saranno i test di cui 13 i progetti italiani che saranno coordinati dal Colonello Villadei. Di estrema importanza la sperimentazione sul monitoraggio degli oggetti spaziali che rientrano in atmosfera e delle possibili collisioni tra oggetti artificiali orbitanti attivi (ISS, satelliti per comunicazioni ecc.) con i detriti spaziali. Inoltre, la permanenza di due settimane in condizioni di microgravità renderà possibile testare e verificare gli effetti fisiologici del volo Spaziale sugli esseri umani, per comprenderne i cambiamenti biologici e psicologici.

I quattro astronauti fanno parte della missione Axiom 3 (Ax-3) da oggi vivranno e lavoreranno in orbita per un massimo di due settimane per la prima missione commerciale europea. Se l'Italia, con lastronauta Walter Villadei, colonnello dell'Aeronautica Militare Italiana, ha portato a bordo della Iss la missione Voluntas, l'Agenzia Spaziale Europea con l'astronauta scandinavo Marcus Munnin ha portato a bordo della Iss la missione Muninn. L’equipaggio ha impiegato circa 36 ore per raggiungere la Stazione Spaziale, dopo il lancio il 18 gennaio alle 22:49 ora italiana e con la missione Ax-3 Marcus è diventato il quinto astronauta Esa a lasciare la Terra su un veicolo Spaziale Dragon e durante il viaggio ha ricoperto il ruolo di specialista di missione.

L'Agenzia Spaziale Europea sottolinea che Marcus "è il primo di una nuova generazione di astronaute e astronauti europei a volare grazie a un’opportunità di volo Spaziale umano commerciale con Axiom Space, e il secondo cittadino svedese a volare nello Spazio". "Sono immensamente grato e colpito da tutti coloro che hanno lavorato insieme per rendere possibile questa missione. Voglio ringraziare l’ESA per essere stata audace e lungimirante e per aver aperto la strada per rafforzare la presenza dell’Europa nello Spazio con il sostegno della Svezia e di Axiom Space" aveva affermato l'astronauta dell'Esa il giorno del lancio. In qualità di 'astronauta di progetto', l'Esa sottolinea che il lavoro di Marcus è legato a questa specifica opportunità di volo con un contratto a tempo determinato.

La prima missione di Marcus nello Spazio prende il nome dalla mitologia norrena e dai due corvi complici del Dio Odino – Muninn e Huginn. Secondo il mito, i corvi servono come messaggeri e consiglieri del loro Dio, condividendo tutto ciò che vedono e sentono. Huginn è il nome della missione dell’astronauta di nazionalità danese dell’Esa Andreas Mogensen.

Marcus è stato accolto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dai colleghi di Expedition 70 tra cui il danese Andreas Mogense, che, attualmente, è comandante della Stazione Spaziale Internazionale. E' la prima volta che due scandinavi sono insieme nello Spazio, pronti a raccogliere nuove conoscenze in orbita, fornire benefici alle persone sulla Terra e prepararsi per future esplorazioni spaziali.

L'Esa spiega che Marcus dedicherà gran parte del suo tempo nello Spazio ad attività scientifiche e dimostrazioni tecnologiche che potrebbero plasmare il modo in cui viviamo e lavoriamo sulla Terra. In totale, eseguirà circa 20 esperimenti e prenderà parte a cinque programmi educativi sulla Stazione Spaziale.

Il programma della missione Muninn è ricco di ricerche europee e nuovi esperimenti condotti dall’Agenzia Spaziale Svedese, che vanno da studi su come la progettazione degli habitat spaziali influisce sui livelli di stress di un astronauta a svelare i cambiamenti nelle strutture cellulari e nell’espressione genica in microgravità.

"Buon lavoro al colonnello dell’Aeronautica militare Walter Villadei e a tutto l’equipaggio della missione Spaziale Ax3 Voluntas". Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "L’Italia apre un nuovo capitolo delle esplorazioni spaziali ricoprendo un ruolo fondamentale nel coordinamento e nello svolgimento di importanti esperimenti scientifici e tecnologici. Un grande orgoglio per la nostra Nazione".