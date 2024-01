Diablo IV: la diretta live d'aggiornamento sulla Stagione dei Costrutti

nella diretta live d'aggiornamento sullo sviluppo di ieri, il direttore associato della community Adam Fletcher, il progettista di gioco responsabile Daniel Tanguay, la progettista delle missioni Madeleine James e il capo progettista di gioco Adam Jackson hanno approfondito la Stagione dei Costrutti, in arrivo il 23 gennaio.



Il team ha fornito dettagli sulla nuova serie di missioni e il compagno Siniscalco, nonché sulle nuove spedizioni ricolme di pericoli, le cripte . È stato anche dato uno sguardo alla nuova attività di fine gioco, le Forche Caudine , oltre che a vari aggiornamenti generali in arrivo in questa stagione, prima di concludere la diretta con una sezione di domande e risposte da parte della community.

Diablo IV, la scorsa settimana, è stato anche candidato durante i 27esimi DICE Awards annuali a RPG dell'Anno,

Gioco Online dell'Anno e Miglior Composizione Musicale Originale

. Per il team è un onore ricevere questi riconoscimenti dall'Academy Of Interactive Arts & Sciences. È un ottimo momento per gettarsi in Diablo IV online con amici e amiche!