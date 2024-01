Game2Give di Bungie Foundation è iniziata

Bungie Foundation invita la community videoludica a partecipare al quinto evento di Game2Give, una campagna di raccolta fondi mondiale che unisce milioni di giocatori di Destiny offrendo loro delle ricompense e delle incredibili dirette in cambio del sostegno dimostrato agli ospedali pediatrici e alle comunità in difficoltà.



Da oggi e fino al 4 febbraio, Bungie Foundation "sblocca il suo archivio" per riproporre ai nuovi donatori e organizzatori di raccolte fondi venti emblemi storici di Destiny 2, ripescati dalle vecchie campagne di beneficenza. Le ricompense tanto ambite, disponibili per un periodo di tempo limitato, rappresentano la storia della generosità della community di cui Game2Give è appunto il simbolo. Per di più, Game2Give lancia per la prima volta degli articoli in edizione speciale e limitata nel Bungie Store. Il ricavato delle vendite sarà interamente destinato alla campagna Game2Give di quest'anno.



I guardiani sono invitati a partecipare all'evento Game2Give tramite il sistema di donazioni e crediti per le ricompense, con il quale potranno aiutare le piccole Luci (Little Lights) a brillare ancora di più. Con una donazione di 7 $ si ottiene 1 credito da utilizzare per una vasta selezione di ricompense, tra cui emblemi storici e belle sorprese. Non c'è limite ai crediti accumulati e le ricompense potranno essere condivise con la famiglia, gli amici e il resto della community. Per maggiori informazioni sull'evento, sulle ricompense e sulle donazioni, cliccare qui e seguire i festeggiamenti su @BungieLove.