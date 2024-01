SAN VALENTINO: DILLO CON UN FUNKO

San Valentino è il giorno dell'anno in cui si celebra l'amore. Le sue origini risalgono addirittura ai tempi dell'Impero Romano, ed oggi è una delle feste più attese da tutte le coppie.



Per l'occasione, Funko presenta la nuova collezione di Funko Pop! dedicata alla festa degli innamorati. Tra i personaggi più amati, soprattutto dai collezionisti più romantici, i protagonisti del cult Nightmare Before Christmas, passando per Star Wars , fino ai supereroi Marvel e DC Comics .



Nessuno rinuncia al cioccolato, ed è per questo che sono disponibili le speciali scatole di quattro Pocket Pop! raffiguranti i personaggi in versione cioccolatino. Un'idea originale da regalare a tutti gli amanti della cultura pop!