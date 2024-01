IA sbarca su TheFork: la nuova versione dell'app

La nuova versione dell’app è un vero e proprio consulente personale per prenotare il ristorante

Il design migliorato e le funzionalità innovative sfruttano la potenza delle recensioni della community e dell'IA generativa, segnando una significativa svolta nella connessione tra i clienti e i ristoranti

Per oltre 15 anni, TheFork , la piattaforma leader per la prenotazione online di ristoranti, ha utilizzato la tecnologia del digitale per unire le persone nella vita reale, mettendo in connessione milioni di clienti e milioni di ristoranti. Il focus iniziale di TheFork è stato l’offerta, renderla quanto più vasta e qualitativa possibile. Per continuare a crescere e consentire a un numero sempre maggiore di persone di vivere indimenticabili esperienze al ristorante, l'approccio strategico dell'azienda è evoluto. Oggi, TheFork ha annunciato il lancio della sua nuova versione dell'app, rappresentando una svolta verso un'esperienza ancora più personalizzata, garantendo risultati ottimali per i suoi 20 milioni di visitatori mensili e i 55.000 ristoranti partner.





Con questa evoluzione, TheFork ha messo al primo posto la personalizzazione e sviluppato un approccio innovativo che combina le esperienze umane da oltre 20 milioni di recensioni certificate e l'Intelligenza Artificiale generativa all'avanguardia. L'obiettivo è assistere i clienti nel trovare senza sforzo il ristorante ideale attraverso un'esperienza in-app guidata e fluida. Gli utenti potranno prendere ispirazione dalle raccomandazioni su misura basate sulle loro preferenze personali e le recensioni della community, sfruttando la ricchezza di contenuti condivisi dai clienti sulle proprie avventure culinarie.





"La nuova versione della nostra app simboleggia il nostro impegno verso l'innovazione. L'IA offre innumerevoli possibilità, abbiamo esplorato quelle che hanno più significato e impatto per gli utenti e i ristoratori. La nostra ambizione è connettere sempre più ristoranti e clienti e sostenere la crescita del settore della ristorazione, offrendo agli utenti un approccio più personalizzato e affidabile. Abbiamo più di 20 milioni di visitatori mensili, il che significa 20 milioni di risultati attesi diversi. Ora, grazie alla nostra ampia scelta di ristoranti, ai nostri 20 milioni di recensioni verificate pubblicate dalla nostra community e alle nostre raccomandazioni altamente personalizzate, possiamo fornire la selezione perfetta che soddisfa le aspettative di ciascuno", spiega Almir Ambeskovic, CEO di TheFork.







Cosa c'è di nuovo?

L'ultima versione dell'app di TheFork rappresenta non solo un significativo salto nell'innovazione tecnologica, ma annuncia anche una nuova era nella ricerca personalizzata, ridefinendo il modo in cui le persone scoprono e interagiscono con i ristoranti grazie a diverse nuove funzionalità.

1. Nuova home page

La nuova versione dell'app presenta una home page rinnovata con un'identità di brand vibrante e un'esperienza utente ancora più fluida. Suggerisce i posti migliori in base alle abitudini, preferenze e posizione, mirando a portare i ristoranti più vicini a ciò che i clienti cercano veramente.

2. Classifiche dei migliori ristoranti

I clienti hanno ora accesso a una dinamica selezione mensile dei migliori 10, 50 e 100 ristoranti, mettendo in evidenza le migliori strutture a livello locale e nazionale. Queste classifiche sono create dalla nostra community per la nostra community, e basate su valutazioni degli utenti, recensioni e liste dei preferiti.

3. Massima personalizzazione

Attraverso l'IA generativa che analizza vaste quantità di dati degli utenti, le persone ottengono accesso a raccomandazioni altamente personalizzate, per garantire che ogni esperienza al ristorante sia un successo. Ciò include aggiornamenti su ristoranti segnalati, l'accesso a estratti di recensioni sulla pagina di ricerca del ristorante e raccomandazioni incrociate.