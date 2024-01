Diablo IV: La Stagione dei Costrutti è stata annunciata

Le Forche Caudine arriveranno poco dopo l'inizio della Stagione dei Costrutti! Si tratta di spedizioni a rotazione settimanale in cui giocatori e giocatrici possono gareggiare per il punteggio migliore nelle classifiche. I migliori punteggi settimanali saranno immortalati per sempre nella Sala degli Antichi. Saranno disponibili maggiori dettagli in un aggiornamento futuro.