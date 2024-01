EDIZIONE SPECIALE OREO x PAC-MAN

Preparatevi a rimanere senza fiato di fronte all’annuncio di una partnership entusiasmante: OREO - il marchio di biscotti più amato al mondo - rivela una nuova collaborazione con PAC-MAN, un vero simbolo della cultura pop.

Con l'obiettivo di incoraggiare i propri fan a divertirsi all’insegna della #Playfulness , le due icone globali si sono unite per dare vita ad un’esperienza inedita: giocare per risolvere il labirinto gustando il proprio biscotto preferito - cosa può esserci di meglio?

Per celebrare questa partnership, OREO ha realizzato 6 decorazioni esclusive degli iconici biscotti ispirate al classico gioco di PAC-MAN, racchiusi in una confezione in edizione speciale.

Ogni biscotto ricoprirà un ruolo specifico dal momento che i consumatori potranno eseguire la scansione di ciascun OREO così da sbloccare esclusive esperienze di gioco del labirinto OREO x PAC-MAN.

Ma non è tutto! Inserendo il codice a barre di qualsiasi confezione dell’edizione speciale OREO PAC-MAN, i fan potranno vincere una selezione di incredibili premi: mini arcade OREO PAC-MAN e, ad estrazione finale, una big arcade OREOxPAC-MAN.

Perrine Pierrard-Willaey - OREO Marketing Director Europe - ha dichiarato: "Noi di OREO siamo sempre alla ricerca di nuove modalità per aggiungere un twist al modo di offrire ai consumatori il nostro iconico biscotto divertendosi. Questo è il motivo per cui siamo entusiasti di annunciare l'ultima di una serie di partnership rivoluzionarie, che ci ha visto collaborare in precedenza con marchi di fama mondiale quali Xbox e Batman. Grazie a questa attività, i nostri fan potranno vivere un’esperienza pop all’insegna della #Playfulness."

"OREO e PAC-MAN sono noti per la loro vicinanza al concetto di Playfulness, il che rende questa partnership perfetta", ha dichiarato Aadil Tayouga - Licensing & Business Strategy Director di Bandai Namco Europe . "Entrambi i brand si rivolgono a tutte le generazioni e non vediamo l'ora di vedere famiglie e amici che si riuniscono per gustare i biscotti OREO mentre giocano con PAC-MAN, trascorrendo indimenticabili momenti di condivisione all’insegna del divertimento".

I biscotti OREO x PAC-MAN sono disponibili sugli scaffali in edizione limitata a partire da gennaio 2024, fino a esaurimento scorte.