Boxes: Lost Fragments Trailer e data di uscita

Un'avventura sconvolgente: scopri i misteri di scatole splendidamente realizzate in un'esperienza puzzle coinvolgente





Il 1° febbraio 2024, Big Loop Studios, in collaborazione con l'editore Snapbreak Games, pubblicherà "Boxes: Lost Fragments", un affascinante gioco di avventura puzzle. I fan del genere saranno entusiasti di svelare i misteri nascosti all'interno di una villa grandiosa e sontuosa e del suo set di scatole puzzle.





Dai un'occhiata al gioco e guarda l'ultimo trailer qui: https://www.youtube.com/watch? v=jWxtOqUWH3Y





"Boxes: Lost Fragments" è progettato per immergere i giocatori in un'atmosfera criptica, macchinari intricati, splendida grafica 3D e controlli fluidi che rivaleggiano con i migliori giochi di escape room. Il gioco si svolge in cinque capitoli, ciascuno legato a sezioni distinte della villa. Il giocatore veste i panni di un ladro leggendario, che deve risolvere una serie di puzzle unici per scappare.