Aggiornamento 3.6 di Tower of Fantasy: Beyond Horizons

Nuove mappe, boss e meccaniche di gameplay attendono i Wanderer nel loro tentativo di porre fine all'oscurità





Level Infinite e Hotta Studio hanno condiviso ulteriori dettagli su Beyond Horizons , prossima major expansion in arrivo il 30 gennaio in Tower of Fantasy , open-world MMORPG per PC e dispositivi mobile.







Con l'ultimo aggiornamento, i Wanderer esploreranno la nuovissima mappa Aquaville. Gli inizi dell'umanità e della tecnologia pre-timestamp nel Dominio 9 sono scaturiti da Aquaville, che da allora è stata una testimonianza dell'ingegno umano. Sebbene sia stata in gran parte rovinata poco dopo la sua nascita, oggi è stata riportata al suo antico splendore grazie a tecnologie avanzate come la Distant Beacon Cabin e la sua Gravity Rail .

All'interno della colossale nave cilindrica, strutture intricate e sistemi operativi assicurano il funzionamento ordinato dell'intera Aquaville. Con l'accelerazione della riparazione e della ricostruzione di Aquaville, alcuni di questi percorsi hanno riacquistato la funzione gravitazionale. Preparatevi a svelare i segreti delle misteriose rovine e delle pericolose zone industriali che si trovanoall'interno di Aquaville per contribuire a porre fine alla crisi dell'Oscurità nel Dominio 9.



Nell'aggiornamento 3.6, i Wanderer possono inoltre contare su una storia principale completamente nuova, Impending Storm. Come il nome lascia presagire, si sta preparando una tempesta torrenziale e la battaglia decisiva con l'Alveare Madre è imminente. Questo segna la fine del vecchio mondo e l'alba del nuovo. Oltre alla nuova storia principale, Beyond Horizons introduce due nuovi boss in Tower of Fantasy. I giocatori potranno allenarsi al fianco di Ying Zhao, un droide da combattimento sviluppato dall'industria Nine Arks che vanta formidabili capacità di combattimento, e giocare con Fei Lian, una creatura nativa del Dominio 9.

L'aggiornamento 3.6 aggiungerà anche una serie di nuovi rompicapi. Il Talismano dello Scongelamento, un dispositivo lasciato da una civiltà aliena, può ricaricare i gettoni oscuri utilizzando i Cristalli Luminosi di Aquaville. Il Talismano era stato sigillato a causa di una carenza di energia, ma ora può essere finalmente riattivato nel gioco. Infine, un gameplay più avvincente per la risoluzione degli enigmi può essere sbloccato dai Viandanti nella mappa Beyond Horizons.