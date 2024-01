Skebby presenta il programma partner 2024

Skebby offre l'opportunità a software house, aziende e professionisti del settore IT e agenzie marketing di mettere a disposizione dei loro clienti una sofisticata piattaforma per l'invio e la gestione degli SMS, facilmente implementabile nei gestionali aziendali. Gli SMS, infatti, anche se ormai non sono quasi più utilizzati per la comunicazione tra privati, rappresentano oggi uno degli strumenti più efficienti ed efficaci per inviare password temporanee, messaggi transazionali, campagne promozionali e molto altro.

Skebby.it, l’innovativa piattaforma che offre servizi professionali di mobile marketing, annuncia il nuovo Programma Partner che si rivolge alle aziende e ai professionisti del settore IT, nonché alle agenzie di marketing, che desiderano sfruttare al meglio le interessanti opportunità offerte dagli SMS in ambito business.Software house, system integrator, sviluppatori e agenzie di comunicazione & marketing sono i principali destinatari del programma 2024, che prevede numerosi vantaggi per tutti coloro che decidono di proporre i servizi SMS di Skebby ai propri clienti, siano essi aziende di piccola e grande dimensione, organizzazioni no profit, negozi o altre realtà che intendono avvalersi della messaggistica mobile per le loro campagne promozionali e di marketing, inviare One Time Password (OTP), messaggi transazionali per la conferma di appuntamenti e molto altro.Per aderire gratuitamente al Programma Partner e consentire ai propri clienti di inviare i loro SMS attraverso la piattaforma online o tramite integrazione via API, è sufficiente iscriversi sul sito di Skebby, compilare il form di adesione e collegare poi i clienti al proprio profilo e iniziare così subito a ricevere fino al 20% dei ricavi sul traffico di SMS generato. Questo programma, inoltre, consente, senza la necessità di effettuare alcun investimento, di avvalersi della notorietà e dell'esperienza qualificata di Skebby in ambito SMS, potendo, inoltre, gestire gli acquisti e la fatturazione direttamente tramite la piattaforma.Diventare partner di Skebby permette di offrire in modo semplice e rapido ai propri clienti la possibilità di sfruttare al meglio l'efficacia e l'efficienza del canale SMS per le comunicazioni aziendali, marketing e transazionali e contemporaneamente rappresenta un'opportunità molto interessante per sviluppare un nuovo filone di business senza la necessità di dover acquisire nuove competenze specifiche", ha dichiarato Domitilla Cortelletti, Marketing Manager di Skebby, che ha proseguito: Il programma permette, infatti, di guadagnare con gli SMS a fronte di nessun investimento e di un impegno davvero minimo, quindi, siamo certi che saranno numerose le aziende IT e le agenzie di marketing che non tarderanno a comprenderne i vantaggi.