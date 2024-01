SAND LAND sarà disponibile da aprile 2024! Aperte le prenotazioni!

Il sole cocente di SAND LAND risplenderà all'inizio di quest'anno. Infatti, il gioco basato sull'opera originale di Akira Toriyama sarà disponibile da aprile 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC.

Immergiti nel mondo di SAND LAND e scopri maggiori dettagli sul suo universo in questo nuovo trailer: https://youtu.be/zddym0_sSRk

Unisciti a Belzebubù, il principe dei demoni, il suo accompagnatore Thief e lo sceriffo Rao per esplorare il vasto deserto e affrontare l'esercito reale in vari veicoli personalizzabili. Questa improbabile squadra di umani e demoni intraprenderà una fantastica avventura alla ricerca della fonte leggendaria, in grado di porre fine alla terribile siccità che ha colpito il mondo intero. Insieme, viaggeranno oltre Sand Land verso territori inesplorati.

È ora possibile pre-ordinare SAND LAND in tre edizioni diverse:

edizione standard

Il gioco base

Deluxe Edition (disponibile solo in digitale)

Il gioco base

Pacchetto Speed Demon

Set arredo per la stanza: Army Base

Set arredo per la stanza: Hideout

Set di adesivi di Belzebubù

edizione da collezione

Il gioco base

Pacchetto Speed Demon

Set arredo per la stanza: Army Base

Set arredo per la stanza: Hideout

Set di adesivi di Belzebubù

Figurine personalizzabile di Belzebubù

Set di cartoline

Steelbook

Bonus per il pre-ordine

Pacchetto Survivalist Camo

SAND LAND

sarà disponibile dal 26 aprile 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC.