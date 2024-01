TAXI LIFE: SIMULATORE DI GUIDA IN CITTÀ

TAXI LIFE: UN SIMULATORE DI GUIDA IN CITTÀ: PREPARATI PER IL TUO VIAGGIO A BARCELLONA IL 7 MARZO, SU PC E CONSOLE

Preparati ad affrontare le strade trafficate preordinando il gioco oggi stesso!





Ecco il trailer : https://www.youtube.com/ orologio?v=b_rQr01KqeE





L'editore NACON e lo studio Simteract sono lieti di annunciare che il gioco di simulazione ambientato a Barcellona Taxi Life: A City Driving Simulator è ora disponibile per il preordine. Originariamente previsto per febbraio, il gioco è stato spostato per il il 7 marzo.



Dai un'occhiata al nuovo trailer di Taxi Life: A City Driving Simulator e ai contenuti della Supporter Edition, ora disponibile per il preordine.



Inoltre, i giocatori che hanno preordinato la versione standard o la Supporter Edition del gioco riceveranno come bonus un modello di auto decappottabile vintage unico.

Riguardo a Taxi Life: A City Driving Simulator:

A metà tra una simulazione e un gioco gestionale, questa nuova versione offre un'esperienza unica nel suo genere, consentendo ai giocatori di calarsi nei panni di un tassista e allo stesso tempo gestire la propria azienda. La tua missione è portare i tuoi passeggeri alle loro destinazioni in tutta Barcellona, rispettando le regole della strada, adattando il tuo stile di guida a tutto ciò che la strada ti riserva, come incidenti o ingorghi, oltre a soddisfare ogni ultima richiesta dai tuoi passeggeri per assicurarti buone valutazioni e mance generose.

Oltre a ciò, devi sviluppare la tua compagnia di taxi: assumi altri autisti, amplia la tua flotta e fai le scelte migliori per consentire alla tua attività di prosperare.