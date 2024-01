TREVALLI COOPERLAT PUNTA SUL DIGITALE CON SHOPFULLY

E SPINGE IL CONCORSO “RIPARTI SENZA PENSIERI, RICOMINCIA SENZA LATTOSIO”

Trevalli Cooperlat, cooperativa del settore lattiero-caseario, sceglie ShopFully, tech company italiana leader europea nel Drive to Store, per aumentare l’awareness e incentivare l’acquisto in negozio dei prodotti della linea Trevalli Senza Lattosio. La partnership, che si è svolta nelle regioni Sicilia, Puglia, Abruzzo, Marche, Veneto, ha consentito al brand di raggiungere risultati importanti in termini di sell - out: degli utenti esposti alla comunicazione, il 40% ha dichiarato di aver acquistato i prodotti Trevalli Senza Lattosio (+30 punti percentuali rispetto ai non esposti alla campagna), mentre il 9% dichiara che acquisterà gli stessi prodotti in futuro.

Attraverso l’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, il marchio è entrato in contatto con i responsabili di acquisto geolocalizzati in prossimità dei punti vendita delle regioni selezionate, guidandoli dalla ricerca delle informazioni online fino all’acquisto in negozio. Grazie alla campagna , infatti, oltre il 50% dei consumatori raggiunti da Trevalli Cooperlat ha visitato uno dei negozi coinvolti.

Inoltre, la Brand Building Survey di ShopFully ha evidenziato un aumento della percezione positiva e della raccomandazione del brand da parte dei consumatori esposti alla campagna rispettivamente di +23 e +34 punti percentuali rispetto ai non esposti; la brand awareness, invece, è aumentata di +36 punti percentuali.

La collaborazione è stata anche l’occasione per incentivare la partecipazione alla 2° edizione del concorso “ Riparti senza pensieri, Ricomincia senza lattosio ”, che dal 18 settembre al 15 ottobre ha offerto l’occasione ai partecipanti di vincere ogni giorno diversi premi e partecipare ad un’estrazione finale.

“Siamo orgogliosi di aver dato vita ad una nuova collaborazione con Trevalli Cooperlat, supportando l’azienda nella comunicazione digitale con i consumatori. L’utilizzo della tecnologia e dei formati di ShopFully ha permesso di guidare i consumatori nei punti vendita individuati e di metterli a conoscenza sia della linea di prodotti senza lattosio sia del contest “Riparti senza pensieri, Ricomincia senza lattosio”. I risultati che il brand ha ottenuto testimoniano come l’utilizzo del digitale è un supporto concreto per le aziende che desiderano aumentare le vendite in negozio e migliorare la percezione del brand da parte dei consumatori”, ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing di ShopFully.

“Grazie alla collaborazione con ShopFully siamo riusciti a raggiungere risultati importanti in termini di sell-out e di brand awareness, coinvolgendo i consumatori sin dall’inizio della loro pianificazione all’acquisto. E non solo: la campagna ci ha permesso anche di aumentare la consideration e la conversion rispetto ai prodotti della linea Trevalli Senza Lattosio, oggetto dell’attività”, ha commentato Claudia Serges, Brand Manager di Trevalli Cooperlat.