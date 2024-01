Le infrastrutture di rete nel 2024: è tutta una questione di economia

Il mondo è in un ciclo di aggiornamento perpetuo, guidato dai progressi in tutti i settori tecnologici. Gli utilizzatori di queste nuove tecnologie devono comprendere a fondo le proprie esigenze se vogliono ottimizzare i costi e le prestazioni delle loro reti nel momento in cui decidono quando e cosa acquistare. Nel 2024 il settore wireless dovrà affrontare numerose sfide, compromessi ma anche nuove opportunità. Dal mio punto di vista, ecco i quattro temi chiave che probabilmente domineranno il dibattito del settore nei prossimi 12 mesi.



L'economia avrà la meglio sulla tecnologia



Una nuova generazione di Wi-Fi è all'orizzonte (Wi-Fi 7), ma ci vorrà del tempo per il suo reale utilizzo, a causa della disponibilità dei client: non aspettiamoci di vedere un'adozione mainstream fino alla fine del 2025. Nel frattempo gli interessanti vantaggi economici e le prestazioni offerte dal Wi-Fi 6 andranno a favore della maggior parte degli utenti aziendali che cercano di migliorare le prestazioni della rete a un costo inferiore.



L'adozione del fixed wireless outdoor a 6 GHz sarà guidata dai provider di servizi broadband. Le soluzioni di frequenza a banda media, con un vantaggio in termini di portata rispetto alle soluzioni a frequenza più elevata, ridurranno il TCO (Total Cost of Ownership), permettendo di coprire ampie aree con meno torri e meno apparecchiature. I canali più ampi, che possono essere utilizzati grazie alla vasta porzione di spettro, consentiranno piani di servizio ad alta velocità, compresi pacchetti da 1 Gbps per l’home service.”



IA e automazione



La crescente diffusione dell'intelligenza artificiale e dell'automazione consentirà agli operatori di utilizzare i dati provenienti dagli elementi periferici della rete per offrire agli utenti finali un'esperienza di qualità nettamente superiore. Strumenti di ottimizzazione del servizio efficienti dal punto di vista dei costi, come il bandwidth shaping, l'ottimizzazione TCP e il controllo delle applicazioni miglioreranno le prestazioni senza richiedere apparecchiature aggiuntive. L'AIOps migliorerà la produttività degli amministratori di rete, segnalando tempestivamente i problemi e suggerendo in modo proattivo i rimedi.



Le reti ibride domineranno lo scenario



Le reti ibride, che combinano tecnologie di accesso fixed wireless e in fibra ottica, diventeranno l'architettura di rete mainstream per i service provider, indipendentemente dal modello di finanziamento. Queste implementazioni ibride troveranno spazio sia nelle aree rurali che in quelle suburbane. Molti progetti con finanziamenti governativi destinati alla fibra ottica saranno distribuiti come un ibrido di infrastruttura in fibra e tecnologia wireless edge.



“La sicurezza è re”



L'aumento degli attacchi informatici provenienti da diverse fonti richiederà una sicurezza di rete sempre più robusta e allo stesso tempo efficiente dal punto di vista dei costi. Le reti aziendali saranno all'avanguardia, in quanto i team IT e i fornitori di servizi gestiti (MSP) includeranno le valutazioni delle vulnerabilità e il fingerprinting dei dispositivi IoT per assicurare servizi fondamentali.



Il 2023 è stato impegnativo per il settore delle comunicazioni e per l'ecosistema che lo supporta. Mentre la supply chain è migliorata nel contesto post-pandemia, le sfide economiche hanno portato a un rallentamento della spesa per le reti. Tuttavia questo è un ottimo momento per l'innovazione, poiché sia l'industria che i governi rimangono fermi nel loro impegno per portare sul mercato tecnologie avanzate e costruire infrastrutture a banda larga. Sebbene le prestazioni, la sicurezza e la semplicità siano fattori chiave, non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che l'aspetto economico è più importante che mai.

