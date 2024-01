CES 2024 | Samsung presenta i display Neo QLED, MICRO LED e OLED

Samsung Electronics Co., Ltd. annuncia le nuove line-up TV QLED, MICRO LED, OLED e Lifestyle in occasione delCES 2024. Le novità segnano l’inizio dell'era degli schermi basati sull’intelligenza artificiale grazie all’introduzione di un processore di nuova generazione che sfrutta l’AI, destinato a ridefinire la percezione di ciò che uno schermo smart può fare. Oltre a migliorare la qualità audio-video, le nuove line-up offrono funzionalità basate sull’intelligenza artificiale in linea con gli standard di sicurezza di Samsung Knox per ispirare e supportare nuovi stili di vita.

“Vivere nell’era dell’iperconnessione significa che garantire esperienze visive di qualità non basta più. Gli schermi devono migliorare le nostre vite anche quando non li stiamo utilizzando”, ha affermato SW Yong,President and Head of Visual Display Business di Samsung Electronics. “Gli schermi AI di Samsung, con tecnologia di intelligenza artificiale integrata, sono progettati per essere il fulcro delle nostre case, in quanto connettono tutti i dispositivi compatibili per offrire all’utente uno stile di vita più flessibile e vario”.

Prestazioni AI raddoppiate per una migliore qualità dell’immagine con QLED 8K

Gli ultimi TV Samsung Neo QLED 8K e 4K offrono un pacchetto completo e includono immagini realistiche, tecnologia audio premium e una vasta gamma di app e servizi.L’elemento di punta del Neo QLED 8K 2024 è l’ultimo e più innovativo processore TV utilizzato finora da Samsung: il NQ8 AI Gen3, dotato di un’unità di elaborazione neurale (NPU) due volte più veloce rispetto al precedente. Anche il numero di reti neurali è aumentato, di ben otto volte, passando da 64 a 512, consentendo di visualizzare ogni soggetto sullo schermo con la massima nitidezza. Questo processore all’avanguardia permette un miglioramento senza precedenti delle prestazioni della line-up 2024.

Con la line-up Neo QLED arriva anche una suite di funzionalità che aumenta la qualità dell’immagine e perfeziona il design. Eccone alcune:

AI Upscaling Pro in 8K: Utilizza il processore NQ8 AI Gen3 per ottimizzare l’upscaling in 8K, rendendo più nitidi i contenuti a bassa definizione, in modo che vengano mostrati in altissima risoluzione.

AI Motion Enhancer Pro: Risolve alcuni problemi comuni per lo streaming in alta risoluzione degli eventi sportivi, come la distorsione del pallone. Questa funzione supportata da NQ8 AI Gen3 individua automaticamente il tipo di sport visualizzato e sfrutta il deep learning per applicare il modello di rilevamento della palla corretto.

Real Depth Enhancer Pro: Aggiunge dettaglio alle scene più dinamiche sfruttando l’AI per un controllo preciso dei mini LED . Individua la sezione della scena su cui si concentrerebbe naturalmente l’occhio umano e la porta in primo piano per donare maggiore realismo e tridimensionalità all’immagine.

Design Infinity Air: Aumenta ulteriormente la qualità impeccabile dell’immagine di Neo QLED 8K con un pannello di soli 12,9 mm di spessore , per un’esperienza di visione immersiva che punta su risoluzione elevata e qualità del suono eccezionale. Offre anche un effetto specchiato unico, grazie a cui il TV sembra fluttuare nell’ambiente.

Le prestazioni di Neo QLED 8K sono impreziosite da un audio cristallino che non ha nulla da invidiare all’incredibile qualità video dell’8K.

2024 Q-Symphony: Permette all’utente di connettere più altoparlanti wireless e una soundbar al TV o al proiettore e ottenere una sincronizzazione perfetta per vari programmi, film e playlist. Questa tecnologia attua una sincronizzazione ineccepibile del TV con gli altoparlanti wireless e una soundbar.

Active Voice Amplifier Pro: Un potenziatore proprietario dei dialoghi basato sull’AI che utilizza un’esclusiva tecnologia di deep learning per migliorare nettamente le voci in riproduzione. Separa i dialoghi dal mix audio di sottofondo e li amplifica per agevolarne l’ascolto a qualsiasi volume.

2024 Tizen OS rende più fluida l'esperienza TV a casa

Con la versione 2024 del sistema operativo Tizen i contenuti sono i veri protagonisti della line-up Neo QLED 8K. Tizen offre contenuti e servizi personalizzati in base ai singoli account creati sullo smart TV. Ogni componente della famiglia, da ora, può avere il proprio profilo sullo smart TV Samsung di casa, ricevere consigli personalizzati e vivere un’esperienza su misura.

Samsung TV Plus: L’interfaccia utente (UI) aggiornata ha una nuova schermata home con una panoramica dei contenuti disponibili, che comprende categorie aggiuntive per scoprire nuovi contenuti ancora più velocemente. Il servizio si collegherà anche agli account Samsung in modo che l’utente possa accedere con facilità ai canali e contenuti preferiti e ricevere suggerimenti personalizzati in base alla cronologia delle visualizzazioni.

Controller “Designed for Samsung Gaming Hub”: La partnership di Samsung con l’azienda di accessori gaming Performance Designed Products (PDP) ha portato allo sviluppo del primo controller “Progettato per Samsung Gaming Hub”, il cui lancio è previsto durante il CES 2024. ll nuovo controller wireless di PDP include una batteria ricaricabile integrata che fornisce fino a 40 ore di gioco, una connessione wireless Bluetooth a bassa latenza di circa 9 metri, un pulsante home di Samsung Gaming Hub per avviare il Gaming Hub, un pulsante di controllo del volume della TV facile da usare e tanto altro ancora.

L'ecosistema Samsung per un’esperienza connessa e inclusiva

Ora che i TV Samsung sono il fulcro della casa, gli utenti possono cogliere tutti i vantaggi delle ultime novità e apprezzare nel quotidiano la connettività tra i vari dispositivi. Per il 2024 Samsung ha in serbo un profondo miglioramento dell’esperienza connessa grazie a Samsung Daily+, l’hub racchiude diversi servizi e funzioni, dal personal training alla telemedicina, alle videochiamate e a soluzioni da remoto per PC: tutto in un’unica interfaccia. Ecco alcune delle nuove funzioni:

Workout Tracker: Questo servizio gratuito visualizza sulla parte alta dello schermo Samsung, oltre ai contenuti dell’utente, i dati in tempo reale dell’attività fisica, tra cui durata dell’allenamento e pulsazioni misurate dai dispositivi indossabili, per unire intrattenimento e informazioni utili mentre ci si tiene in forma in casa.

TechnoGym: Dà una marcia in più al proprio allenamento casalingo con video fitness e wellness di alta qualità realizzati dai maestri di TechnoGym, un’eccellenza a livello mondiale. È possibile scoprire questi contenuti per prestazioni da campione solo sui TV Samsung.

F45: Gli utenti possono seguire gli allenamenti HIIT popolari in tutto il mondo di F45 direttamente e comodamente dal proprio salotto attraverso video di allenamenti ad alta intensità e sfide all’insegna del benessere.

Dr.Tail (disponibile solo per il mercato USA): Permette di ricevere un consulto veterinario video in tempo reale comodamente da casa. L’assistenza di Dr. Tail supporta varie tematiche, dai suggerimenti di base per la cura degli animali a consigli più specifici. L’utente potrà collegarsi in tempo reale con esperti veterinari in qualsiasi momento.

Multi Control : Aumenta l’efficienza del lavoro da casa permettendo all’utente di controllare tutti gli schermi, anche quelli di TV, smartphone e PC, con una tastiera o un mouse Bluetooth. Un modo diverso di lavorare, in cui l’utente potrà effettuare dei copia-incolla, consultare documenti e svolgere tante altre attività sfruttando più dispositivi.

Le ultime novità Samsung in campo TV e schermi per il 2024 assicurano inoltre maggiore compatibilità tra i vari dispositivi dell’ecosistema, per una connessione più integrata tra il TV e lo smartphone o i dispositivi indossabili a cui si accompagna un livello di personalizzazione, accessibilità e praticità più elevato.

Mobile Smart Connect: Il controllo di tutte le nuove app e dei nuovi servizi avviene con semplicità da SmartThings Mobile Plugin, che trasforma lo smartphone in un telecomando multifunzione grazie a cui l’utente avrà meglio sott’occhio tutti i propri schermi. Grazie a un'interfaccia a comparsa semplice e a un'interfaccia utente personalizzabile, l'app offre comodità e maggiore accessibilità.

Audio 360: Questa funzionalità audio, già proposta sui dispositivi Galaxy, è stata estesa anche ai TV e agli schermi Samsung. Ora, gli auricolari Galaxy Buds si connettono perfettamente ai TV per garantire un audio ambientale per film, programmi televisivi e anche videogiochi, consentendo agli utenti di fruire dei contenuti visivi e di gaming in modo davvero immersivo.

Vibrary: Le immagini in alta qualità degli artisti preferiti direttamente sullo schermo del TV. Con la modalità Ambient Mode l’utente potrà essere accolto ogni giorno dal proprio artista preferito. Inoltre, è possibile fruire di foto e musica dai TV e dai dispositivi mobili attraverso la funzionalitàCasting, che offre un’esperienza di visione fluida.

La nuova gamma TV 2024 vanta anche offerte ottimizzate per l’accessibilità, consentendo a un maggiore numero di consumatori di consumare in modo del tutto nuovo i loro contenuti preferiti su Samsung Neo QLED.

Sottotitoli audio: La prima funzionalità TV al mondo che si avvale dell’AI e della tecnologia OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) fornendo una guida vocale per sottotitoli integrati in tempo reale.

“Remote for Barrier Free”: Un’app progettata per gli utenti con disabilità visive, uditive o fisiche, che consente di controllare il TV tramite smartphone. Questa app altamente personalizzabile presenta delle evoluzioni nell’interfaccia utente, quali la disposizione intuitiva dei pulsanti, l’uso di diversi colori e un feedback tattile, oltre a integrare le ultime funzioni di accessibilità Samsung, come le guide vocali per accedere facilmente dallo smartphone.

Modalità “Relumino Together”: Relumino è una funzione che consente alle persone ipovedenti di godersi i loro programmi, film e giochi preferiti senza bisogno di indossare un hardware aggiuntivo. Avvalendosi della tecnologia AI che delinea in modo dinamico i bordi degli elementi sullo schermo e riequilibra i colori, questa funzione consente agli utenti ipovedenti di distinguere persone e oggetti in modo più nitido. La modalità “Relumino Together” permette di affiancare schermi standard e schermi con modalità Relumino, così le persone ipovedenti potranno guardare il TV insieme alle loro famiglie.

MICRO LED supera i confini della tecnologia dei display

Con il nuovo MICRO LED trasparente, Samsung dimostra al mondo che ci sono infinite possibilità per gli schermi. Il display, che si presenta come un vetro trasparente, dotato di chip MICRO LED estremamente piccolo e supportato da un processo di fabbricazione di precisione che elimina le cuciture e la rifrazione della luce. Ciò consente a questo MICRO LED trasparente di creare immagini estremamente nitide per diversi casi d’uso, sia per le abitazioni che gli spazi commerciali.

Con un design modulare che consente di personalizzare la forma, le dimensioni e il rapporto degli schermi per adattarsi a qualsiasi spazio, il MICRO LED rappresenta una tecnologia dello schermo innovativa. Samsung investe da anni in ricerca e sviluppo, facendo tesoro della propria esperienza nel settore dei semiconduttori per giungere a un processo estremamente efficace, che consente di applicare i circuiti di funzionamento dei chip LED direttamente sul vetro, limitando la perdita di luminosità dei display tradizionali.

L’ampia gamma di TV OLED incontra le preferenze di consumatori diversi

Nel 2024, i TV OLED Samsung si avvalgono dell’eredità dei modelli proposti nel 2023, tra cui spicca il modello S95D con una tela extra-large da 77 pollici che fornisce dettagli di alta qualità, un’alta frequenza di fotogrammi e video dalle immagini intense e vibranti. Il display ha una luminosità del 20% superiore rispetto ai modelli precedenti, con neri intensi e profondi e una precisione cromatica resa talmente straordinaria dall’AI da aver ottenuto la certificazione “Pantone Validated™”. Samsung ha introdotto anche i modelli S90D e S85D in varie dimensioni, Samsung ha introdotto anche i modelli S90D e S85D in varie dimensioni, da 42 (per il mercato U.S.A.) e 48 (per il mercato Europeo) fino a 83 pollici.

La nuova tecnologia “OLED Glare Free” – appositamente progettata per gli schermi OLED 2024 – conserva la precisione dei colori e riduce i riflessi mantenendo, al tempo stesso, la nitidezza dell’immagine per garantire un’esperienza di visione immersiva, anche in pieno giorno. Il rivestimento a basso riflesso ottimizzato per OLED supera il compromesso tra lucentezza e riflesso grazie al nuovo strato di rivestimento rigido, altamente specializzato, e alla struttura di rivestimento della superficie.

Lo schermo del modello S95D vanta motori proprietari avanzati per la qualità dell'immagine, che consentono di mantenere bianchi perfetti, neri più profondi e colori precisi. Oltre a essere lo schermo OLED Samsung più luminoso mai visto finora, è anche dotato di frequenze di aggiornamento elevate fino a 144Hz, così gli appassionati di sport e gaming potranno godersi immagini in movimento fluide e azioni estremamente nitide sugli schermi.

I nuovi prodotti Lifestyle forniscono soluzioni su misura a supporto di tutti gli stili di vita

Oltre alla premiata line-up lifestyle che comprende The Frame, The Serif e The Terrace, Samsung riconferma l’impegno a seguire la visione “Schermi ovunque, schermi per tutti” con la proposta dei nuovi prodotti che arricchiscono l’ultima gamma lifestyle. Queste nuove integrazioni forniscono un ulteriore livello di configurazione e personalizzazione.

The Frame: Lo schermo The Frame, il più venduto della collezione lifestyle, è stato ulteriormente sviluppato per esaltare l’esperienza artistica. Ora l’Art Store offre una selezione di oltre 2.500 opere presenti in musei e gallerie d’arte di fama mondiale, consentendo un’esperienza ancora più coinvolgente rispetto al passato. La nuova funzione di streaming d’arte di The Frame consente agli utenti di avere un’anteprima delle collezioni dell’Art Store, fornendo gratuitamente opere d’arte selezionate da esperti ogni mese.

Proiettore The Premiere 8K: The Premiere 8K è il primo proiettore al mondo in grado di offrire una connettività wireless. Eliminando l’uso di cavi, questa soluzione consente di mantenere gli spazi abitativi più ordinati. Il proiettore a raggio ultra-corto sfoggia funzioni intelligenti – come un audio eccezionale anche con immagine spenta, cloud gaming, riconoscimento vocale sempre attivo con microfono ad ampio raggio e visualizzazione multipla a quattro schermi separati – per una fruibilità sempre maggiore. Il proiettore presenta la tecnologia “Sound-on-Screen” brevettata da Samsung, integrando il modulo dell’altoparlante superiore e l’algoritmo di software per un’esperienza audio immersiva.

The Freestyle 2nd Generation : La seconda versione del proiettore portatile si arricchisce della funzione Smart Edge Blending, che supporta una fusione perfetta delle proiezioni di due dispositivi The Freestyle per creare un ampio schermo per foto e video. Consente a due dispositivi di proiettare un’immagine di dimensioni fino a 160 pollici con un rapporto 21:9, senza bisogno di regolazioni manuali.

Nuove soundbar per un’esperienza audio immersiva

Per completare l’offerta dell’intrattenimento a casa, la line-up 2024 di soundbar presenta modelli con nuovi aggiornamenti per esperienze audio ancora più immersive, supportate dagli avanzati algoritmi dell’intelligenza artificiale.

Music Frame: Questo altoparlante personalizzabile è compatibile con SmartThings e fornisce un suono surround se collegato ai TV e ai soundbar Samsung. Music Frame può operare come altoparlante autonomo wireless o può essere collegato ai TV e ai soundbar Samsung tramite Q-Symphony per ottimizzare i bassi e il suono surround. Integrandosi alla perfezione negli ambienti in cui si inserisce, mimetizzandosi all’interno di cornici moderne, Music Frame fornisce un suono di alta qualità con un design sobrio e discreto.

HW-Q990D: Questa soundbar fornisce un’esperienza audio a 11.1.4 canali e analizza gli audio e si avvale dell’AI per ottimizzare il suono, regalando così un’esperienza perfetta per un’ampia gamma di contenuti.

HW-S800D: Questa soundbar ultrasottile, profonda 1,6 pollici, è progettata per integrarsi alla perfezione in qualsiasi spazio e fornire un suono intenso e immersivo. Con solo un terzo di profondità rispetto alle soundbar tradizionali, il modello S800D vanta 10 driver, tra cui altoparlanti superiori dedicati e un canale centrale per voci con una nitidezza cristallina. La combinazione di un diffusore acustico con bassi profondi e un radiatore passivo potenzia anche l’esperienza di ascolto con bassi profondi, privi di distorsioni, in un formato compatto.

La line-up 2024 di TV Samsung promette una perfetta fusione tra tecnologia all’avanguardia e design incentrato sulla persona, ponendo le basi per esperienze immersive e personalizzate che ridefiniscono il modo di vivere e interagire con i dispositivi.

