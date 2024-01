Razer - in arrivo novità sui display dei nuovi Blade 16 e Blade 18

Razer, il marchio leader mondiale nel lifestyle per i giocatori, annuncia oggi rivoluzionari progressi nel display della sua prossima generazione 2024 di laptop da gioco Razer Blade 16 e Razer Blade 18.

Queste innovazioni all’avanguardia, previste per una grande presentazione al CES 2024, promettono di ridefinire l’esperienza di gioco e sottolineano l’impegno di Razer nell’essere all’avanguardia nell’eccellenza tecnologica.



Il Razer Blade 16 è pronto a ridefinire l'esperienza di gioco con il primo display OLED da 16" a 240 Hz al mondo, sviluppato in collaborazione con Samsung Display. Questo display innovativo offre:

Velocità e precisione eccezionali: una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,2 ms consentono frequenze di successo più elevate e tempi di attivazione ridotti.

Eccezionale qualità dell'immagine: la risoluzione QHD+ (2560x1600) offre immagini di gioco vivide e coinvolgenti.

Chiarezza cristallina: il Blade 16 è anche il primo laptop ClearMR 11000 certificato VESA al mondo. Questa certificazione garantisce una sfocatura minima e la massima nitidezza.

Contrasto e colori profondi: il rapporto di contrasto 1M:1 e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 forniscono profondità e vivacità straordinarie.

“Siamo entusiasti di collaborare con Razer sul Blade 16 2024, portando il primo display OLED 240Hz 16” nel mondo dei giochi. Questo display innovativo non solo dimostra il nostro impegno nel far progredire la tecnologia OLED, ma segna anche una pietra miliare significativa nell’evoluzione dei display da gioco”. - Hojung Lee, responsabile del team di pianificazione dei prodotti per display mobili presso Samsung Display.

“Gli standard VESA sono progettati per migliorare le prestazioni del display e le esperienze di gioco. Applaudiamo gli sforzi di Razer nell'ottenere le certificazioni VESA ClearMR e DisplayHDR True Black per il suo nuovo laptop da gioco Blade 16. Il raggiungimento della classificazione ClearMR 11000 su un laptop stabilisce un nuovo punto di riferimento per la nitidezza dei display da gioco", ha affermato Bill Lempesis, direttore esecutivo della Video Electronics Standards Association (VESA).



Il Razer Blade 18 mira a stabilire un nuovo punto di riferimento nei laptop da gioco a grande schermo con il primo display 4K 165Hz da 18" al mondo. Essendo il Blade più potente della linea, Razer è in grado di sfruttare tutte le funzionalità di una risoluzione così elevata per offrire a giocatori e creatori un'esperienza visiva mozzafiato. Questo display è progettato per fornire:

Risoluzione ultraelevata: la chiarezza 4K offre dettagli e nitidezza senza precedenti su schermi più grandi. Questo spazio aggiuntivo offre ai giocatori un'esperienza più coinvolgente e ai creatori lo spazio per mettere a punto comodamente ogni minimo dettaglio.

Frequenza di aggiornamento elevata: una frequenza di aggiornamento di 165 Hz garantisce che il gioco sia fluido e fluido. Questa fluidità non solo migliora l'esperienza di gioco ma anche la sensazione generale durante la navigazione o l'esecuzione delle attività quotidiane.

Tempo di risposta di 3 ms e supporto NVIDIA® G-Sync®: dì addio allo strappo dello schermo grazie a NVIDIA® G-Sync®, abbinato a un tempo di risposta di 3 ms, i giochi non sono mai stati così belli.

Fino al 100% di spazio colore DCI-P3: la copertura del 25% di spazio colore in più rispetto allo spazio colore sRGB standard consente di ottenere immagini ed esperienze più vivaci proprio come le intendevano i creatori.



Entrambi i display Razer Blade 16 e Blade 18 sono certificati Calman, garantendo colori più accurati fin dal primo utilizzo. Ogni pannello è sottoposto a calibrazione di fabbrica individuale, offrendo una gamma di colori DCI-P3 al 100% per immagini realistiche, come intendevano i creatori. Inoltre, la struttura unibody in alluminio CNC di alta qualità perfettamente integrata, le proporzioni 16:10, il rapporto schermo-corpo fino all'89% e le cornici ultrasottili creano un'esperienza visiva coinvolgente, tanto visivamente sbalorditiva quanto durevole.



Questi display pionieristici rappresentano solo un assaggio di ciò che offrirà l’intera generazione 2024 di Razer Blade 16 e Blade 18.

“Siamo incredibilmente entusiasti di svelare queste prime tecnologie di visualizzazione al CES 2024. La collaborazione con Samsung Display sul Blade 16 e il nostro impegno nel fornire la migliore esperienza visiva con il Blade 18 rappresentano una nuova era nei laptop da gioco”, ha affermato Travis Furst, capo della divisione notebook e accessori di Razer.

Maggiori dettagli sulla prossima generazione di Razer Blades saranno rivelati al CES 2024.

I partecipanti al CES 2024 potranno provare le nuove Razer Blade presso lo stand Razer presso la Central Hall, stand n. 15054, o unirsi al live streaming della nostra community durante il CES 2024.



