GTA Online - omaggi, feste, un Lanciapalle di neve gratis e molto altro

In più, ottieni il nuovo SUV Bravado Dorado, ricompense doppie in Entourage (Remix festivo) e una calza piena di articoli festivi





Cieli carichi di neve e meraviglia natalizia abbondano nell'arrivo della stagione festiva a Southern San Andreas, con la modalità Palle di neve, una rivisitazione in chiave natalizia di Entourage e una caccia nell'intero stato al misterioso Yeti.

Questo è il periodo delle trovate pubblicitarie stagionali, ma stavolta eCola è andata ancora oltre evocando il suo Camion delle feste tra volute di fumo rosso e verde. Tieni gli occhi aperti per scorgere la sua carrozzeria rosso ciliegia decorata e il motivetto unico che ogni tanto aleggia a Legion Square prima di svanire nel nulla. Il Camion delle feste lascerà cadere regali tra cui maglioni festivi, GTA$, RP, munizioni e snack con cui riempire il proprio inventario.

Fatti il regalo più duraturo: proprietà immobiliari e introiti passivi. Investi nel nuovo sfasciacarrozze di GTA Online: The Chop Shop e partecipa a una nuova rotazione di Furti dello sfasciacarrozze, con nuovi bersagli e località ogni settimana.

C'è anche un'ampia serie di omaggi e ricompense a tema festivo, tra cui il Cappello albero festivo verde, il Cappello renna festiva bianco e molto altro. Chi l'anno scorso non ha ottenuto il Completo pupazzo di neve o la Maschera da Babbo Fatale avrà un'altra possibilità di farlo, grazie al ritorno di una serie di eventi festivi.

In più, il nuovo Bravado Dorado (SUV) scende sulle strade innevate, arrivano ricompense doppie nelle nuove gare drift, GTA$ e RP tripli per chi partecipa alla serie della comunità e tanti omaggi per iniziare l'anno nuovo nel modo migliore.

Procurati il nuovo Lanciapalle di neve

Gioca a GTA Online durante le feste e ricevi il nuovo Lanciapalle di neve, perché niente grida "pace in terra agli uomini di buona volontà" come una palla di neve dritta in faccia. Immergiti nell'atmosfera festiva aggiungendo al tuo arsenale il Lanciapalle di neve, disponibile per chi accede tra il 21 e il 27 dicembre.

GTA$ e RP doppi nella modalità Palle di neve

La neve può sembrare innocua nella sua forma naturale, ma può comunque far male se sparata ad alta velocità da un Lanciapalle di neve. Nella modalità Palle di neve è addirittura letale e basta una singola palla di neve a eliminare un giocatore. Partecipa a quest'epica battaglia invernale in cinque località uniche, schiva uno sbarramento di palle di neve e ottieni GTA$ e RP doppi fino al 3 gennaio.

SUGGERIMENTO: più ti muoverai, più difficile sarà per i nemici colpirti con una palla di neve. I ripari sono utili, ma i bersagli fermi sono bersagli facili. Collabora con i compagni, aspetta che gli avversari esauriscano le palle di neve e scatena un bombardamento al momento giusto per spuntarla.

Inoltre, ora le palle di neve sono utilizzabili nel creatore di deathmatch. Scatenati, sorprendici e la tua creazione potrebbe avere un futuro nella serie della comunità.





GTA$ e RP doppi in Entourage (Remix festivo)

In Entourage (Remix festivo), un gruppo di elfi deve difendere Babbo Natale dai malvagi Krampus dopo uno sfortunato incidente in slitta. L'obiettivo è semplice: portare Babbo Natale alla zona sicura prima che i Krampus, capaci di salti sovrannaturali e dotati di salute extra, vi affondino i denti. Gli elfi possiedono vite limitate e non possono vedere il punto d'estrazione. L’infortunio di Babbo Natale lo rende lento e incapace di saltare, ma è dotato di salute extra e deve guidare gli elfi verso la zona sicura.

SUGGERIMENTO: gli elfi possono recuperare vite raccogliendo latte e biscotti. Per i Krampus è meglio puntare agli elfi prima che a Babbo Natale. Anche se è un'abilità potente, il super salto espone i Krampus al fuoco nemico ad alta quota.

Giocando a Entourage (Remix festivo) non solo si ottengono GTA$ e RP doppi, ma si sbloccano anche nuove livree natalizie per armi. Completa Entourage (Remix festivo) una volta per ottenere una livrea per la Pistola da combattimento. Sopravvivi a cinque partite della modalità Competizione per ricevere una livrea per la Carabina speciale e vinci nei panni di Babbo Natale per ricevere una livrea per Fucile da cecchino pesante con cui sparare con stile da qualsiasi punto d'osservazione.





Sblocca il nuovo Completo da Yeti

Si parla di una misteriosa creatura che circolerebbe a Southern San Andreas. Secondo gli scettici potrebbe trattarsi di un altro Sasquatch, ma gli esperti fanno notare che le caratteristiche impronte, i percorsi utilizzati e la pelliccia bianca come la neve ricordano di più uno Yeti.

Come questa creatura sia arrivata fin qui è un mistero, ma è comunque iniziata una ricerca molto meticolosa. Trova ed esamina cinque indizi nella nuova Caccia allo Yeti. Cerca qualunque cosa che dia nell'occhio: sangue e vestiti strappati sono entrambi segni della vicinanza di un indizio. Trova e batti lo Yeti entro il 3 gennaio per sbloccare il Completo da Yeti.





Arriva il Bravado Dorado

La Bravado va orgogliosa della sua capacità di creare le auto più audaci e aggressive sul mercato, regola a cui il suo ultimo modello non sfugge. Vi presentiamo il nuovo Bravado Dorado (SUV), un cinque porte capace di trasformare qualsiasi damerino di città in un patriota che sbraita contro i pedoni gli argomenti caldi di Blaine County Radio.

L'auto è acquistabile presso Southern San Andreas Super Autos ed è in vetrina nell'autosalone Premium Deluxe Motorsport.





Omaggi delle feste

Celebra il periodo festivo in GTA Online con oggetti collezionabili per ogni occasione: accedi per giocare a GTA Online dal 21 al 27 dicembre e riceverai il Lanciapalle di neve, il Cappello albero festivo verde, il Cappello renna festiva bianco, l'arma Bastone di zucchero, il Cappello birra renna verde e altro ancora.

Inoltre, inizia il nuovo anno nel modo migliore indossando capi celebrativi come i Cappelli di capodanno (disponibili nelle versioni argento, oro e bronzo), gli Occhiali di capodanno (disponibili nelle versioni argento, oro e arcobaleno) e altro ancora, accedendo per giocare tra il 28 dicembre e il 3 gennaio...







Pupazzi di neve collezionabili, Babbo Fatale e il ritorno della sparatoria al Weazel Plaza

Rivivi dei momenti lieti con il ritorno di tre amati eventi festivi in GTA Online. Colleziona e distruggi pupazzi di neve, sconfiggi il famigerato criminale noto come Babbo Fatale ed elimina una famigerata coppia di rapinatori di banche nella sparatoria al Weazel Plaza.

Questi eventi offrono diversi bonus fino al 3 gennaio e ricompense come il Completo pupazzo di neve per la distruzione di tutti e 25 i pupazzi di neve, più il Completo Babbo Fatale per chi mette nel sacco Babbo Fatale. Battendo i criminali nella sparatoria al Weazel Plaza otterrai la Pistola WM 29.





GTA$ e RP doppi nelle gare drift

Prepara il tuo veicolo da drift preferito e fai un salto all'Autoraduno di LS per partecipare alle nuove gare drift. Mantieni il controllo e copri i tuoi rivali del fumo delle gomme bruciate e di polvere mentre approfitti dei GTA$ e RP doppi per la partecipazione alle gare drift di questa settimana. Le ricompense sono addirittura quadruple per gli abbonati a GTA+.

Mentre sei nell'Autoraduno di LS, non perdere l'opportunità di ottenere Reputazione dell'Autoraduno di LS doppia completando sprint, effettuando giri di prova, gareggiando in tutti gli eventi della serie di gare clandestine e altro ancora.

Furti dello sfasciacarrozze

Oltre ad approfittare di tutti gli altri vantaggi legali offerti dall'attività, chi gestisce uno sfasciacarrozze può lavorare per Yusuf Amir e suo cugino Jamal. Procurati una fornitura stabile di veicoli da vendere o rottamare con i nuovi adrenalinici Furti dello sfasciacarrozze.

Anche i luoghi in cui si svolgono queste missioni ruotano regolarmente: dal 21 al 27 dicembre è possibile eseguire i furti al Casinò Diamond, alla nave da carico e a Mission Row. Dal 28 dicembre al 3 gennaio, la nave da carico sarà rimpiazzata dal sottomarino.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Durante il periodo festivo Simeon Yetarian si sente più generoso del solito, come testimonia la sua più recente selezione di veicoli di vario genere, tra cui uno con livrea festiva e il nuovo Bravado Dorado.

Bravado Dorado (SUV)

Ocelot Ardent (sportiva classica, 40% di sconto) con livrea limitata Incarto festivo

Benefactor Streiter (sportiva, 40% di sconto)

Vapid Riata (fuoristrada, 40% di sconto)

Lampadati Pigalle (sportiva classica, 40% di sconto)



Autosalone Luxury Autos

Mentre fai shopping per le strade di Rockford Hills, ricorda di fare un salto all'autosalone Luxury Autos per dare un'occhiata al Gallivanter Baller ST (SUV) con livrea limitata Strisce festive, e all'Albany V-STR (sportiva). Entrambi i modelli di questa formidabile accoppiata sono scontati del 30%.

SCONTI

Benefactor Streiter (sportiva) – 40% di sconto (60% con GTA+)

Lampadati Pigalle (sportiva classica) – 40% di sconto (60% con GTA+)

Ocelot Ardent (sportiva classica) – 40% di sconto (60% con GTA+)

Vapid Riata (fuoristrada) – 40% di sconto (60% con GTA+)

Bravado Dorado (SUV) – (20% di sconto con GTA+)

Gallivanter Baller ST (SUV) – 30% di sconto (50% con GTA+)

Albany V-STR (sportiva) – 30% di sconto (50% con GTA+)

Buckingham Alpha-Z1 (aereo) – 30% di sconto

Sconti del Furgone delle armi

Coltello | Fucile da battaglia | Fucile da cecchino pesante (50% di sconto) | Up-n-Atomizer | Fabbricavedove | Empia devastatrice | Lanciagranate EMP compatto| Mitra tattico (35% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Pistola lanciarazzi | Granata | Tubo bomba | Gas lacrimogeno | Giubbotto antiproiettile.

Altre News per: onlineomaggifestelanciapallenevegratismolto