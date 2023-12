LG MONITOR GAMING 4K OLED ULTRAGEAR DUAL-HZ

LG PRESENTA I MONITOR GAMING 4K OLED DELLA SERIE ULTRAGEAR CON FUNZIONE DUAL-HZ

LG) presenta la nuova linea di monitor gaming UltraGear™ OLED che quest’anno si arricchisce di numerosi modelli con caratteristiche ideali per chi cerca un’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva. In particolare, la nuova gamma include l'attesissimo monitor 4K da 32 pollici (32GS95UE) con Dual-Hz e i modelli da 39” (39GS95QE) e 34” (34GS95QE) con schermi curvi ultra-wide.



32GS95UE: il primo monitor gaming Dual-Hz



Il modello da 32” 32GS95UE è il primo monitor UltraGear™ dotato della nuova funzione Dual-Hz, che consente di passare dal 4K (3.840 x 2.160) a 240 Hz al Full HD (1.920 x 1.080) a 480 Hz con un semplice click. Questa nuova feature permette di applicare istantaneamente la combinazione ottimale di risoluzione dello schermo e frequenza di aggiornamento in base alla tipologia di gioco a cui si sta giocando, direttamente dal joystick. Per i giochi dal ritmo più intenso e per gli sparatutto, per esempio, si può selezionare la modalità FHD 480Hz, mentre per quelli più story-driven è preferibile la modalità 4K 240Hz.



Il nuovo UltraGear™ OLED da 32” offre inoltre un tempo di risposta di 0,03 ms (GtG) che aiuta a ridurre la sfocatura del movimento, a migliorare la nitidezza e a conferire all’esperienza di gioco una maggiore dinamicità. Questa caratteristica, unita all'eccezionale resa del colore e del contrasto garantiti dalla tecnologia OLED, offre un’esperienza di gioco davvero eccezionale.



Anche il design e l’audio sono stati progettati per garantire il massimo dell’immersività. Il design senza cornici su 4 lati offre una visione a pieno schermo che non distrae dall'azione di gioco mentre la tecnologia Pixel Sound e il sistema audio frontale che integra due woofer e il supporto per DTS Virtual:X creano un paesaggio sonoro tridimensionale esaltante. Gli altoparlanti integrati dietro il pannello OLED eliminano la necessità di speaker esterni liberando spazio prezioso sulla scrivania.



34GS95QE e 39GS95QE: un design innovativo per un gioco più immersivo Il monitor OLED da 34”, 34GS95QE, vincitore del CES 2024 Innovation Award, e il suo fratello maggiore da 39”, 39GS95QE, immergono l’utente nell’esperienza di gioco grazie ai loro stupefacenti display OLED curvi da 800R, al formato cinematografico 21:9 e alla risoluzione UltraWide Quad HD (3.440 x 1.440). Il design senza cornici su 4 lati e il rivestimento Anti-Glare & Low Reflection assicurano immersività e confort mentre la frequenza di aggiornamento di 240 Hz e il tempo di risposta di 0,03 ms (GtG) assicurano un’esperienza di gioco fluida e super reattiva.



I nuovi monitor gaming adottano il design Unity Hexagonal che combina perfettamente un’estetica elegante con una gestione efficiente dei cavi. Il sottile supporto a "L", introdotto quest'anno, permette di regolare inclinazione, altezza e rotazione, assicurando flessibilità di installazione e il massimo dell’ergonomia; inoltre, grazie all’ingombro ridotto occupa meno spazio sulla scrivania pur rimandendo saldo e stabile. Il design elegante contribuisce infine a conferire ai monitor un look decisamente futuristico.



45GS95QE, 45GS96QB e 27GS95QE: più modelli per soddisfare le esigenze dei videogiocatori



La nuova linea di monitor gaming UltraGear OLED 2024 comprende anche due monitor da 45” e un monitor da 27” (45GS95QE, 45GS96QB e 27GS95QE). Grazie all'elevata frequenza di aggiornamento, ai tempi di risposta rapidi e all'eccezionale qualità delle immagini, questi monitor soddisfano le aspettative dei consumatori più esigenti. Tutti e tre i modelli sono certificati VESA DisplayHDR™ True Black 400 e offrono schermi ad alta luminosità con neri intensi e profondi e nitidezza dei dettagli anche negli ambienti di gioco più scuri.



In particolare, il 45GS96QB da 45” consente ai giocatori di immergersi nei loro giochi preferiti grazie alla perfetta combinazione tra display OLED curvo (800R) con risoluzione UltraWide QHD e agli altoparlanti integrati. Il modello 27GS95QE, invece, è la soluzione ideale per chi dispone di spazi più ridotti grazie al suo display OLED a schermo piatto da 27” con tutte le specifiche e le funzionalità necessarie per un gioco di alto livello.





Specifiche tecniche:





