ShopFully e Polli, per incentivare le vendite del Pesto Polli

POLLI SIGLA UN ACCORDO CON SHOPFULLY PER INCENTIVARE LE VENDITE DEI PRODOTTI PESTO POLLI

Grazie all’utilizzo di HI! e di diversi canali digitali, il 32% di chi è stato esposto alla campagna ha dichiarato di aver acquistato il prodotto

Polli, azienda leader nel settore dei pesti, dei sughi pronti e delle conserve vegetali, punta sul digitale e si affida aShopFully, tech company italiana leader europea nel Drive to Store, presente in 25 paesi e che connette oltre 200 milioni di consumatori ai negozi fisici intorno a loro.

La nuova collaborazione, nata con l’obiettivo di incentivare la conoscenza e l’acquisto dei prodotti Pesto Polli sul territorio nazionale, ha portato ottimi risultati in termini di sell-out:il 32% degli utenti esposti alla comunicazione ha dichiarato di aver acquistato il prodotto oggetto della comunicazione (+22 punti percentuali rispetto ai non esposti alla campagna).

Grazie all’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, infatti, il brand è entrato in contatto con i responsabili di acquisto geolocalizzati in prossimità dei punti vendita selezionatiguidandoli dalla ricerca delle informazioni online fino all’acquisto in negozio.

Secondola Brand Building Survey di ShopFully, inoltre, è stato registrato un aumento dell’awareness e della percezione positiva dei prodotti Pesto Polli da parte dei consumatori rispettivamente di+30 e di +27 punti percentuali rispetto ai non esposti alla campagna; la raccomandazione degli stessi prodotti, invece, è aumentata di+40 punti percentuali.

Principale protagonista di questa campagna di successo, l’iconica gamma di Pesti Polli: dai grandi classici come il Pesto alla Genovese, con e senza aglio, preparati con basilico fresco italiano da filiera certificata - lavorato a freddo entro le 24 ore dalla raccolta - e ingredienti di primissima qualità, alle nuove proposte come il Pesto alla Calabrese, a base di cremosa ricotta e peperoni freschi italiani, e i fantastici Pesti Plant Based, vincitori del premio Eletto Prodotto dell’Anno, disponibili in quattro versioni, tutte gluten e lactose free - lenticchie, ceci, cavolfiore e cavolo riccio – per una scelta di consumo alimentare consapevole.

“Siamo fieri di aver iniziato una collaborazione con Polli, supportando il brand nella comunicazione digitale con i consumatori con l’obiettivo di incentivare le vendite in negozio. Grazie all’impiego dei nostri marketplace proprietari e di HI!, la nostra piattaforma di hyperlocal marketing, abbiamo dimostrato ancora una volta come l’utilizzo del digitale può aiutare i brand a migliorare sia la percezione del brand da parte dei consumatori che le vendite in negozio”, ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing di ShopFully .

“Nei tempi moderni, sempre più shopping journey partono dal digitale: è fondamentale quindi agire su una comunicazione rilevante e efficace già nel momento di creazione della lista della spesa”

, commentaMaria Giordano, Chief Marketing Officer di F.lli Polli. “Grazie alla collaborazione con ShopFully e tramite l’utilizzo della loro piattaforma tecnologica, siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo, coinvolgendo i nostri consumatori sin dall’inizio della loro pianificazione all’acquisto e aumentando la consideration e la conversion rispetto alla gamma di Pesti Polli, oggetto dell’attività”.

