La Diablo Collection disponibile

Diablo IV sarà scontato fino al 40% su varie piattaforme durante le vacanze festive: tieni d'occhio i tuoi rivenditori di fiducia.

Inoltre, da oggi su Battle.net c'è la Diablo Collection che prevede vari titoli dell'acclamata serie GdR d'azione, tra cui la Standard Edition di Diablo IV e la Prime Evil Collection, contenente Diablo II: Resurrected e Diablo III: Eternal Collection.

Inoltre, con la Diablo Collection, otterrai oggetti come le Ali di Inarius e la mascotte Inarius Murloc, la mascotte Mefisto, le ali Stretta dell'Odio per Diablo III e la cavalcatura Amalgama dell'Ira per World of Warcraft.

In aggiunta, sarà disponibile un dono da parte degli abitanti di Sanctuarium per chiunque giochi a Diablo IV, sotto forma del pacchetto armatura cavalcatura Sentiero del Dragone.





Questo dono festivo è disponibile su tutte le piattaforme supportate da oggi fino al 26 dicembre alle 19:00 e include l'armatura cavalcatura Bardatura di Luce della Cattedrale e i trofei cavalcatura Stella di Luce e Benedizione della Luce. Riscatta questo dono nella sezione Doni gratis del Negozio.

Altre News per: diablocollectiondisponibile