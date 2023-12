I COSTUMI DI RUBIE’S RICEVONO IL TITOLO DI PRODOTTO DELL’ANNO DC COMICS

Rubie's, leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di costumi e accessori per festività, eventi speciali e occasioni di ogni tipo, si è da poco guadagnato il titolo di Prodotto dell’Anno DC Comics, conferito da Warner Bros. Discovery Consumer Products, grazie alla sua esclusiva collezione di costumi ispirati a The Flash. Questo riconoscimento di prestigio rappresenta non solo un tributo alla qualità, ma anche un'ode alla capacità del brand di catturare l'essenza dei personaggi che popolano l'immaginario dell'Universo DC. La collezione, che comprende i costumi di The Flash e Supergirl sia per bambini che per adulti, si distingue per la fedeltà con cui i tratti distintivi dei personaggi sono stati trasposti, trascendendo la semplice imitazione e permettendo così agli appassionati di immergersi completamente nelle identità dei loro supereroi preferiti.



I costumi di The Flash firmati Rubie's sono stati riconosciuti per il loro design eccezionale, la minuziosa attenzione ai dettagli e la loro capacità di accendere l'immaginazione di bambini e appassionati di ogni età. La collezione consente sia ai più giovani che agli adulti di trasformarsi nei loro supereroi preferiti, di abbracciare i propri poteri interiori e di intraprendere avventure emozionanti.



“Siamo molto orgogliosi e onorati che la collezione di costumi The Flash di Rubie's sia stata proclamata Prodotto dell'Anno da Warner Bros. Consumer Products” dichiara Fran Hales, responsabile del portafoglio prodotti di Rubie's. “Questo riconoscimento rappresenta un vero e proprio attestato al lavoro e alla passione dei nostri team, i quali riescono a portare in vita personaggi iconici attraverso l'arte del travestimento. È altresì il frutto di una collaborazione proficua e sinergica con Warner Bros. Discovery che testimonia il nostro costante impegno nell'innovazione e nella qualità. Ci dedichiamo a garantire un'esperienza di gioco di ruolo autentica e coinvolgente che possa affascinare e ispirare i fan di ogni età, invitandoli a scoprire e a esprimere le proprie potenzialità attraverso il gioco e la fantasia”.



Per tutti gli appassionati alla ricerca del costume ideale per una festa a tema, e per i genitori in cerca dell’abito perfetto per i piccoli fan, la gamma di costumi The Flash è disponibile sul sito web di Rubie’s, rubiesitalycostumi.it.

Altre News per: costumirubie’sricevonotitoloprodottodell’annocomics