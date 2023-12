Celly - nuovo smartwatch “Tech For Kids” KIDSWATCH4G

Celly, marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet, presenta KIDSWATCH4G, lo smartwatch per bimbi che va ad arricchire la linea di gadget del brand dedicata ai più piccoli, "Tech For Kids"





Celly, brand del gruppo Esprinet specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop, presenta KIDSWATCH4G, lo smartwatch per bimbi che va ad arricchire la linea di gadget tech del brand dedicata al divertimento dei più piccoli.





KIDSWATCH4G è pensato per offrire l'equilibrio ideale tra attività, gioco e mondo digitale: infatti il dispositivo supporta la tecnologia 4G, e inserendo una SIM sarà possibile ricevere e rispondere a messaggi, chiamate o videochiamate direttamente dallo smartwatch.



Il GPS permette inoltre di localizzare e monitorare sempre KIDSWATCH4G sull'app dedicata SeTracker2, per avere la posizione del bambino a disposizione. Inoltre, grazie alla funzione SOS è possibile effettuare rapidamente chiamate di emergenza.



Le varie funzionalità dello smartwatch includono una fotocamera integrata, per scattare foto direttamente dal device, contapassi, torcia e una sezione giochi per intrattenere i più piccoli.



KIDSWATCH4G è dotato di un display a colori da 1.40'' e una batteria dalla durata di 4 giorni. Nella confezione sono inclusi 2 cinturini intercambiabili di colore azzurro e rosa, realizzati in morbido silicone.

