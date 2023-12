Forza Horizon in arrivo su GeForce NOW

Nel terzo GFN Thursday, Microsoft ci regala 3 nuovi titoli da giocare in streaming questa settimana

Forza Horizon 4,Forza Horizon 5, eMinecraft Dungeon arrivano nel cloud questa settimana come parte dei13 nuovi giochi recentemente supportati nella libreria di GeForce NOW.

Forza Horizon4 andForza Horizon 5 sono le ultime release dell'acclamata serie Forza Horizon di Microsoft Studios, caratterizzate da condizioni meteorologiche dinamiche e mutevoli per il racing game più all'avanguardia di sempre. Gli utenti Ultimate avranno la possibilità di giocare a questi titoli in 4K a 120 fps.

Minecraft Dungeondi Mojang Studios e Xbox Game Studios porta il classico dungeon crawler a un livello completamente nuovo, ambientandolo nell'intramontabile universo di Minecraft.

Giocate in streaming a questi titoli o agli altri nuovi giochi rilasciati questa settimana su GeForce NOW, specialmente se siete in viaggio per queste festività e non avete a disposizione la vostra console:

Stellaris Nexus (Nuovo rilascio su Steam ,12/12)

Tin Hearts (Nuovo rilascio su Xbox , disponibile su PC Game Pass, 12/12)

Pioneers of Pagonia (Nuovo rilascio su Steam , 13/12)

House Flipper 2 (Nuovo rilascio su Steam , 14/12)

Soulslinger: Envoy of Death (Nuovo rilascio su Steam , 14/12)

Escape the Backrooms ( Steam )

Flashback 2 ( Steam )

Forza Horizon 4 ( Steam )

Forza Horizon 5 ( Steam , Xbox , e disponibile su PC Game Pass)

The Front ( Steam )

Minecraft Dungeons ( Steam , Xbox e disponibile su PC Game Pass)

Primal Carnage: Extinction ( Steam )

Universe Sandbox ( Steam )

