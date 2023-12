Report Cisco Talos 2023: 12 mesi di minacce informatiche

Per il secondo anno consecutivo il ransomware continua a essere la principale minaccia per le aziende, a cui si aggiungono sia l’aumento degli attacchi alle infrastrutture e ai dispositivi di rete e sia l’aumento del traffico sospetto in Cina, Russia, Ucraina e Medio Oriente durante i principali eventi geopolitici del 2023. Questi i principali dati che emergono dal ilcontinua a essere la, a cui si aggiungono sia l’aumento degliallee sia l’aumento deldurante i principali eventi geopolitici del 2023. Questi i principali dati che emergono dal report annuale dedicato alle principali minacce informatiche del 2023 pubblicato da Cisco Talos , la più grande organizzazione privata di intelligence al mondo dedicata alla cybersecurity.

La Sanità è stato il settore più colpito, confermando l’interesse dei criminali informatici per quelle organizzazioni che hanno vincoli di finanziamento per la sicurezza informatica e una bassa tolleranza ai tempi di inattività. Tra i settori maggiormente presi di mira seguono quelli dei servizi finanziari e delle spedizioni.

Una delle nuove tendenze rilevata da Talos è un aumento degli attacchi APT e ransomware che sfruttano vulnerabilità senza patch e credenziali di accesso deboli o difettose di infrastrutture e dispositivi di rete.

Per maggiori informazioni e per visualizzare il report completo: Cisco Talos 2023 Year in Review.

