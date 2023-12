YAN MIAO NUOVO SIMULACRO IN ARRIVO

Level Infinite e Hotta Studio annunciano l’introduzione del nuovo simulacro Yan Miao, che entrerà a far parte del roster di Tower of Fantasy a partire dal 21 dicembre. Questa news fa seguito all’elettrizzante reveal della scorsa settimana in merito alla nuova collaborazione tra Tower of Fantasy ed EVANGELION.

Anche se giovane, Yan Miao è stata incoronata supervisore del Dipartimento di Yuheng. Negli ultimi tempi il dipartimento è stato pesantemente criticato a causa del rapporto con la sua precedente sovrintendente, Nan Yin, e purtroppo, in qualità di suo successore, Yan Miao ha dovuto farsi carico di gran parte di queste critiche. Tale denigrazione non fa che rafforzare la determinazione di Yan Miao nell'aiutare il dipartimento a rimettersi in carreggiata, poiché comprendela vera importanza del ruolo del dipartimento per il futuro successo del suo popolo.

Yan Miao non è l'unico simulacro che si unirà a Tower of Fantasy nell'imminente aggiornamento 3.5. Brevey, che arriverà il 9 gennaio, è un membro del nucleo con una notevole autorità nel Distretto 9 di Hykros come ingegnere di punta. È stata scelta per aiutare il Dominio 9 grazie alle sue impressionanti capacità.

Per celebrare la stagione invernale e inaugurare il nuovo anno, Tower of Fantasy ha preparato una serie di eventi a tempo limitato chiamati Winter Festival. I Wanderer parteciperanno a una speciale festa invernale all'Oasis Club, raccolgliendo speciali ricompense invernali e partecipando a sfide a tema per festeggiare!

