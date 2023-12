Call of Duty: aggiornamento sull'accessibilità

Call of Duty: Modern Warfare III presenta numerose opzioni di accessibilità che consentono ai giocatori di personalizzare la propria esperienza, indipendentemente dalla modalità. Tornano opzioni già note, come la personalizzazione del controller, e regolazioni grafiche come la riduzione del motion blur delle armi e del mondo di gioco. Modern Warfare III, inoltre, introduce anche una serie di nuove opzioni per l'accessibilità.

AGGIORNAMENTO DEL MENU IMPOSTAZIONI

In Modern Warfare III, i giocatori possono vedere in anteprima le modifiche apportate in gioco prima di salvare le impostazioni generali. Le impostazioni ora hanno dei tag per identificare meglio le specifiche funzionalità: ad esempio, ci sono tag per le impostazioni relative alle regolazioni motorie, visive, audio e cognitive. È possibile filtrare i risultati in base ai vari tag, in modo da trovare le opzioni più facilmente.

Grazie a importanti aggiornamenti alle impostazioni del controller in Modern Warfare III, i giocatori che desiderano personalizzare gli input ora hanno più dettagli a disposizione. Queste modifiche sono più visibili anche nel menu, così da dare alla nostra community un'anteprima visiva dell'impatto delle modifiche sui comandi. Ad esempio, il menu degli input della zona morta ora mostra un'approssimazione di come la levetta destra e quella sinistra reagiranno alle regolazioni, con un'anteprima visiva delle modifiche effettuate.

Con le modifiche all'input della zona morta, i fan di Call of Duty, compresi quelli con disabilità motorie, possono definire con precisione lo sforzo motorio da esercitare e il controllo che avranno. Questo consente a chi ha limitazioni nei movimenti delle mani di avere più opzioni per vivere un'esperienza di gioco confortevole.



Oltre il 40% dei giocatori ha personalizzato gli input della zona morta in Call of Duty: Modern Warfare II. Fornendo una rappresentazione visiva delle modifiche all'interno del menu delle impostazioni di Modern Warfare III, l'obiettivo è quello di fornire maggiore feedback ai giocatori che desiderano effettuare questo tipo di modifiche.

CONTRASTO ELEVATO

L'attivazione della modalità a contrasto elevato consentirà ai giocatori con problemi di vista o daltonismo di vedere meglio gli alleati e i nemici. Questa modalità segnala gli alleati in blu-verde e i nemici in rosso, e si regola in tempo reale.



In Modern Warfare II, oltre la metà dei giocatori ha modificato le impostazioni di accessibilità grafica come Motion blur, Campo visivo o Movimento visuale. Modern Warfare III offre ancora più modi per personalizzare l'esperienza visiva dei giocatori. La modalità a contrasto elevato è disponibile solo nella Campagna.

NUOVA IMPOSTAZIONE PREDEFINITA PER L'ACCESSIBILITÀ MOTORIA

Modern Warfare III offre una nuova impostazione predefinita per l'accessibilità chiamata "Sollecitazione motoria ridotta", studiata per ridurre lo sforzo fisico richiesto durante il gioco. Una volta attivata questa impostazione, sarà necessario premere o tenere premuto un numero minore di tasti, e la sensibilità risulterà aumentata.

Questa impostazione si aggiunge alle impostazioni predefinite già esistenti, che includono controlli semplificati, supporto audiovisivo, supporto visivo e riduzione del movimento, rendendo l'accesso al gioco più rapido per tutti coloro che hanno bisogno di ricorrere alle opzioni di accessibilità.

Non vediamo l'ora che tu scopra tutte le novità sul fronte dell'accessibilità.





