Proteggi il tuo schermo da occhi indiscreti grazie al “Panic Button” di Opera GX

Sei mai stato sorpreso a giocare quando avresti dovuto studiare? Navighi mai su siti di cui non vai particolarmente fiero e non vuoi che nessuno lo sappia? Hai mai visualizzato contenuti espliciti quando magari avresti dovuto aggiornare il foglio di calcolo delle vendite mensili? Un recente studio di Opera GX mostra che il 36% degli intervistati ammette di accedere a contenuti inappropriati mentre è a scuola o al lavoro. Esplorare ciò che il tuo cuore desidera può essere un'attività rischiosa, soprattutto quando ci sono sguardi indiscreti in giro. Ma con Panic Button di Opera GX, il browser per gamer, il rischio di esser scoperti potrebbe esser stato eliminato."La scuola, il lavoro e perfino la vita domestica possono diventare davvero noiosi, ma grazie al browser è spesso possibile staccare dalla routine per degli attimi di gratificazione immediata. Tuttavia, questi rapidi momenti di gioia possono provocare vergogna a lungo termine, specialmente se colti da occhi indiscreti. Ma non deve essere per forza così", ha detto Maciej Kocemba, product director di Opera, ideatore di Opera GX. “Abbiamo creato Panic Button come prima linea di difesa quando i tuoi segreti online sono a rischio. Premendo un solo pulsante cambierai immediatamente lo schermo, sostituendolo con le schede banali o a tuo piacimento."Panic Button è una nuova funzionalità che funge da difesa indispensabile contro occhi indiscreti visite inaspettate. Ad esempio, la prossima volta che il tuo capo torna improvvisamente dalla pausa pranzo mentre stai guardando in streaming i tornei di League of Legends, ti basterà premere rapidamente il tasto F12 e il pulsante antipanico verrà attivato. Questo disattiverà l’audio e metterà in pausa la riproduzione da tutte le schede, forzando contestualmente l'apertura di una nuova finestra di contenuti totalmente "sicuri" e mantenendo i tuoi siti privati. Per ripristinare tutte le schede allo stato precedente sarà sufficiente premere nuovamente il pulsante F12.Panic Button viene fornito con un elenco di siti Web preinstallati che puoi scegliere come scheda "sicura", come YouTube, Twitch o Wikipedia. Potrai inoltre anche scegliere i siti web che vuoi che appaiano, come club di trattori, siti di cuccioli di animali o persino dati di borsa. Per utilizzare Panic Button, tutti gli utenti GX dovranno prima attivare l'opzione "Early Bird" nelle impostazioni del browser.Opera GX non è solo per la navigazione veloce e discreta, ma è anche l'unico browser progettato per i giocatori in grado di offrire anche una miriade di opzioni di personalizzazione, inclusi temi e colori, effetti sonori, musica di sottofondo, limitatori di CPU, RAM e larghezza di banda di rete, tutte funzionalità progettate per ridistribuire meglio le risorse del computer e destinarle ai giochi.Colto in flagranteSecondo un recente studio di Opera GX*, il 36% degli intervistati ammette di accedere a contenuti inappropriati mentre si trova a scuola, all'università o al lavoro. Questi contenuti includono siti di social media (61%), materiale esplicito per adulti (58%), giochi (51%), acquisti online (51%) e siti di incontri (36%). Ben un terzo (30%) di coloro che visualizzano contenuti inappropriati confessano di essere stati scoperti dal proprio insegnante o capo. Due terzi (63%) di queste persone hanno ricevuto un avvertimento, mentre un quarto (22%) ha subito la sospensione o il licenziamento.A casa, quasi la metà (45%) degli intervistati è stata scoperta da un genitore, un familiare o un partner impegnato in attività come giocare (26%), visualizzare contenuti espliciti (14%), controllare i profili sui social media di ex- partner/amici attraenti (14%), visitare siti di incontri (13%), guardare e ascoltare gruppi o artisti meno popolari (12%) o cercare informazioni mediche sensibili (10%).Mentre la maggioranza (78%) ha subito solo imbarazzo, un quarto degli intervistati ha subito conseguenze più gravi. Oltre la metà (55%) è finita in una discussione, mentre un terzo (32%) è riuscita a risolvere la situazione attraverso la conversazione. Tuttavia, essere colti in flagrante ha portato alla rottura o al divorzio per il 13% degli intervistati.Scarica Opera GX visitando www.opera.com/gx.

