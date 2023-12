Da Attiva il dispositivo giusto per ogni tua passione

Per lo sport, per il benessere, per il gaming e per ogni altra passione, Attiva ha il dispositivo giusto. Nel portfolio prodotti del primario distributore italiano di elettronica di consumo trovano posto infatti le migliori gamme di device e accessori dei migliori brand al mondo, in grado di soddisfare ogni utente, anche il più esigente. E non c’è occasione migliore delle vacanze in occasione delle festività di fine anno per sperimentare la qualità, le prestazioni, il design e l’esperienza d’uso premium che sanno offrire. Per tutta la famiglia, lontani dall’ufficio e dalla scuola, è arrivato il momento di dedicarsi alle proprie attività preferite e di immergersi nelle proprie passioni. Ecco qualche suggerimento.

Sulle piste con GoPro HERO12 Black

Ai papà sportivi e amanti della neve, Attiva suggerisce quest’anno la nuovissima GoPro HERO12 Black per filmare i momenti più belli sulle piste da sci. Con un’autonomia quasi doppia rispetto al precedente modello e la possibilità di catturare video 4K/120 fps e 5.3K/60 fps, è la testimone ideale delle imprese più funamboliche ed emozionanti. E fra le principali novità di HERO12 Black c’è il nuovo accessorio Mod per obiettivo MAX 2.0 per un angolo di ripresa di 177 gradi, il più ampio sul mercato, per video in formato 4K/60 fps fluidi e perfettamente stabilizzati. Tre le impostazioni di campo visivo per catturare video e foto - Max Wide, SuperView Max e la nuovissima Max HyperView ultra immersiva – e sfruttare così appieno le doti del sensore in formato 8:7 extra large con prospettive il 36% più ampie di quelle panoramiche e il 48% più alte nei video verticali rispetto all’obiettivo standard di HERO12 Black. Qualsiasi scena verrà catturata nel migliore dei modi per video adrenalinici e coinvolgenti. E l’autonomia, fino a 2,5 ore di registrazione, non sarà mai un problema.

È il momento del benessere con Theragun PRO

Lasciamo l’adrenalina ai papà, perché per le mamme è arrivato il momento del relax con Theragun PRO di Therabody, il miglior dispositivo massaggiante al mondo. Una sessione di massaggio, profondo e personalizzato, è un vero e proprio tuffo nel benessere che elimina ogni stress della quotidianità e consente un perfetto recupero del tono muscolare e offre sollievo da eventuali dolori.

Theragun PRO porta con sé il nuovo motore brushless EQ-150 di seconda generazione, ancora più potente, silenzioso e intelligente. Dispone di sei testine di alta qualità con velocità personalizzabile (1.750 – 2.400 ppm), impugnatura brevettata a triangolo e design ergonomico e permette di scegliere fra quattro routine – Sleep, Riscaldamento, Recupero e Pausa Theragun – per dare risposta a ogni esigenza. E il suo utilizzo è ancora più semplice con l’app Therabody da installare sullo smartphone.

Gaming mai così avvincente con Blackbone ONE

Lasciamo gli adulti alle loro attività preferite e pensiamo alle cose serie: ai giochi. Sì, perché Blackbone ONE porta ogni titolo su un nuovo e più avvincente livello, in un’esperienza senza paragoni nel mondo del mobile gaming. È sufficiente inserire lo smartphone in Blackbone ONE e installare l’app dedicata per iniziare a giocare, come mai prima d’ora, ai propri videogame preferiti per dispositivi mobili, console e Pc.

Grazie ai pulsanti, al pad a quattro direzioni, ai trigger e ai joystick analogici si potranno ottenere incredibili performance di gioco grazie a un perfetto controllo dell’azione e dei personaggi, anche nelle scene più veloci, perché Backbone ONE è il gamepad con più bassa latenza sul mercato. In più, non richiede ricarica perché alimentato direttamente dallo smartphone, per sessioni di gioco senza fine. L’app Backbone consente infine di lanciare qualsiasi gioco, per la massima ergonomia d’uso, sia che si trovino su App Store o Xbox Game Pass e altre piattaforme supportate ma anche in remote play su PlayStation, Xbox e Steam.



Per maggiori informazioni visita: www.attiva.com

