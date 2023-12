CATTURA I POKÉMON LEGGENDARI SCARLATTO E POKÉMON VIOLETTO!

Per partecipare agli eventi delle Battaglie Raid Teracristal, scarica le ultime notizie del Poképortale selezionando Poképortale dal menu X, poi Dono Segreto, quindi Controlla le notizie del Poképortale. Non è necessario un abbonamento a pagamento a Nintendo Switch Online per ricevere le ultime notizie del Poképortale.