Natale con Vactidy: tante nuove offerte per i regali sotto l’albero

Natale è quel giorno speciale dell’anno in cui amici e familiari si riuniscono per condividere momenti indimenticabili. I giorni che precedono la festività però, sono spesso frenetici e stressanti perché ci si ritrova all’ultimo minuto a dover pensare a cosa regalare ai nostri cari, riducendosi molto spesso a comprare un regalo poco utile.



Vactidy, leader nel settore delle soluzioni per la pulizia domestica, corre in aiuto con le offerte di Natale per non far arrivare nessuno impreparato con i regali sotto l’albero. Le offerte saranno disponibili a partire dall’11 dicembre fino al 24 proprio per dare la possibilità anche ai più ritardatari degli ultimi acquisti prima delle feste.







Vactidy Nimble T6, il robot aspirapolvere disponibile a meno di 110€

Dotato di 2 spazzole laterali e 1 spazzola a rullo principale, ha 4 modalità di pulizia selezionabili in base alle proprie esigenze. Con una potenza di aspirazione fino a 2.000 Pa, pulisce a fondo raggiungendo anche i punti più difficili della casa.La sua batteria da 2.500 mAh garantisce un’autonomia di 100 minuti in modalità bassa potenza e fino a 60 minuti alla massima potenza. Inoltre, una volta raggiunto meno del 15% di batteria, il robot aspirapolvere torna automaticamente alla stazione di ricarica.



Vactidy Nimble T6 è in grado di individuare automaticamente il tipo di superficie e regolare la potenza di aspirazione, individuando anche i tappeti. Infine, l’app Vactidy offre un monitoraggio delle prestazioni del dispositivo e la possibilità di programmare le pulizie, oltre ad essere compatibile con Siri, Alexa e Google Home per un’esperienza ancora più semplice.



Il robot aspirapolvere è in vendita sul webshop ufficiale Amazon al seguente link al prezzo scontato di 109,65€ (invece di 129€).





Vactidy Nimble T7, l’alleato della tua casa

Il robot aspirapolvere Vactidy Nimble T7 è il dispositivo ideale per una pulizia impeccabile. Dotato di una spazzola con tecnologia in microfibra, cattura polvere immeditamente. Inoltre con la funzione 2 in 1 aspira e lava allo stesso tempo, lasciando il pavimento completamente pulito.Grazie ai sensori a 3 piani e 2 sensori anticollisione che sono in grado di identificare gli ostacoli come scale e muri, è possibile pulire senza il rischio di incidenti. In più attraverso l’app Vactidy, si possono programmare facilmente le attività di pulizia mentre si è fuori casa. I comandi vocali sono compatibili con Siri, IFTTT, Alexa e Google Home. Con una durata massima di 120 minuti, il robot aspirapolvere Vactidy Nimble T7 torna alla base di ricarica quando la batteria è scarica o ha terminato di pulire.



Il robot aspirapolvere è in vendita sul webshop ufficiale Amazon al seguente link al prezzo scontato di 126,65€ (invece di 149€) fino al 17 dicembre.





Vactidy Nimble T8, il campione delle performance casalinghe

Questo robot aspirapolvere compatto e sottile, ma molto potente, rimuove rapidamente polvere e detriti su pavimenti e tappeti, eliminando nel frattempo macchie e liquidi in modo efficiente. Dotato di un contenitore per la polvere da 250 ml e un serbatoio dell'acqua da 230 ml, si adatta a ogni esigenza di pulizia attraverso le sue 4 modalità. La spazzola a rullo ha una maggiore presa sui tappeti, raccogliendo i detriti più nascosti in modo più efficace, mentre il percorso di pulizia massimizza profonda la copertura, riduce le scansioni mancate e soddisfa le esigenze di pulizia quotidiane. Attraverso la funzione GyroNav Tech evita facilmente gli ostacoli di movimento, riducendo le collisioni. Inoltre, identifica in modo intelligente scale e pareti e passa automaticamente alla modalità Max quando passa sui tappeti.



Attraverso Vactidy Nimble T8 è possibile programmare facilmente le attività di pulizia anche fuori casa, selezionare le diverse modalità e controllare tutto attraverso l'app Vactidy Smart. È anche compatibile con SIRI,Google Home,IFTTT e Amazon Alexa per i comandi vocali.



Il robot aspirapolvere è in vendita sul webshop ufficiale Amazon al seguente link al prezzo scontato di 152,15€ (invece di 179€).







Vactidy Blitz V8, l’aspirapolvere conveniente a poco più di 90€

Con la sua impugnatura ergonomica e la testa flessibile girevole a 180°, Vactidy Blitz V8 è facilmente manovrabile e raggiunge anche gli angoli più difficili. Dotato di una spazzola elettrica a turbina 2 in 1, che integra setole rigide e morbide in un unico rullo, si adatta perfettamente alle diverse superfici. Con una potenza di aspirazione fino a 20.000 Pa, inoltre, rimuove efficacemente sporcizia e detriti da pavimenti e tappeti.







Il sistema di filtrazione ciclonica HEPA previene l'intasamento della polvere, e cattura il 99,97% delle particelle di dimensioni inferiori a 0,3 micron. Prima dell’emissione, l’aria aspirata viene depurata dal filtro a quattro stadi, proteggendo così da allergeni e contaminazioni secondarie e rendendo l’ambiente domestico più fresco e pulito. Con la sua batteria agli ioni di litio rimovibile da 2.200 mAh, Blitz V8 garantisce un’autonomia fino a 35 minuti in modalità a bassa potenza e fino a 25 minuti in modalità ad alta potenza. Inoltre, le luci a LED posizionate sulla testa dell'aspirapolvere illuminano tutti i nascondigli, scovando la polvere più ostinata.







In vendita sul webshop ufficiale Amazon al seguente link al prezzo scontato di di 92,65€ (invece di 109€).







Vactidy Blitz V9, l’aspirapolvere super leggero e versatile

L’aspirapolvere senza fili Vactidy Blitz V9 è il perfetto compromesso per una pulizia superiore a un prezzo conveniente. Super leggero e versatile, è dotato di un motore brushless 250W ad alte prestazioni, che cattura senza sforzo polvere, detriti e peli di animali. Il suo sterzo girevole a 180° consente di manovrare e raggiungere facilmente i letti e i mobili bassi.Dotato di spazzola a LED, rivela la polvere nascosta invisibile ad occhio nudo: da divani e letti a tende, tappezzerie, prese d'aria e sedili per auto. Con 2 modalità di aspirazione, fornisce una pulizia accurata su una varietà di superfici tra cui pavimenti duri, tappeti, piastrelle e pavimenti in legno. L'aspirapolvere senza fili V9 è dotato di un sistema di filtraggio a ciclone sigillato, che garantisce un ambiente ottimale eliminando il rischio di inquinamento atmosferico secondario. Inoltre, il filtro Hepa può essere facilmente pulito e riutilizzato per una maggiore comodità. Vactidy Blitz V9 ha una batteria ricaricabile e offre prestazioni di pulizia eccezionali fino a 45 minuti in modalità a bassa aspirazione. Inoltre il contenitore della polvere da 1 litro consente una pulizia più lunga senza interruzioni.







L’aspirapolvere senza fili Vactidy Blitz V9 è in vendita sul webshop ufficiale Amazon al seguente link al prezzo scontato di 118,15€ (invece di 139€).



