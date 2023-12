JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R - Wonder of U Reveal

il Season Pass 2 diJoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R ottiene il suo personaggio finale oggi.

Wonder of U, portatore di calamità, combatte i suoi nemici usando Rocking Insect come Ob-La-Di, Ob-La-Da per evitare un combattimento diretto. Può anche far soffrire i suoi nemici e mettere a rischio la loro vita se si avvicinano troppo.

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/wclUuVvzll0

Wonder of U è il terzo e ultimo personaggio del Season Pass 2, che include anche Leone Abbacchio e Yuya Fungami, insieme a nuovi costumi per i personaggi del gioco. Wonder of U è anche disponibile come acquisto individuale.

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R

è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e Windows PC.

