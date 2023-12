THE FINALS è finalmente disponibile

In occasione dei The Game Awards, Embark Studios ha annunciato l'uscita di THE FINALS , il combat entertainment game show definitivo dove potrete dominare il caos, creare il vostro stile unico e accrescere la vostra fama. Il mondo sarà nelle vostre mani.

Lo sparatutto team-based free-to-play è disponibile da oggi su Steam, Xbox Series X|S e PlayStation 5. L'uscita del gioco proietta i giocatori direttamente all'interno della Stagione 1 , durante la quale si celebreranno lo sfarzo e il glamour di Las Vegas – una nuova arena virtuale piena di luci al neon, slot machine, pugili, UFO e molto altro ancora – con un all you can eat di distruzione e caos ei primi accenni al mistero che si cela dietro il game show più esplosivo del mondo.







"Abbiamo fondato Embark per reimmaginare il modo in cui i giochi sono realizzati e ciò che possono diventare. THE FINALS è il nostro primo gioco in uscita e incarna perfettamente questa visione" , ha dichiarato Gustav Tilleby, Direttore Creativo. " THE FINALS non è un altro battle royale, un simulatore militare o un FPS tattico, ce ne sono già molti là fuori. È un'idea completamente nuova di sparatutto. È stato incredibile vedere la risposta dei giocatori durante l'ultimo anno di test Ora che il gioco è pronto, siamo concentrati a garantire una grande esperienza alla nostra community, con molte sorprese lungo il percorso ".



Nelle FINALI i concorrenti si sfideranno in arene virtuali ispirate a luoghi iconici del mondo reale. Gli scontri avverranno in ambienti completamente distruttibili grazie alla tecnologia di distruzione e movimento server-side di Embark, ciò garantisce ai giocatori di sperimentare ogni azione e ogni conseguenza in simultanea, sia che si tratti di un mobile che viene fatto a pezzi o di un intero edificio che crolla.

Come giocatore, potrete creare il vostro concorrente unico: da ballerine furtive che brandiscono spade affilate a letali panda armati di lanciarazzi, sta a voi decidere chi essere e come giocare.

I migliori concorrenti si affideranno tanto all'intuito quanto alla mira, utilizzando una combinazione di ambiente, armi, gadget e specialità per sconfiggere gli avversari e ottenere fama e fortuna.

è disponibile da oggi su Steam, Xbox Game Store e PlayStation Store.

