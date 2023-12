Avatar Frontiers of Pandora disponibile da oggi

Ubisoft®annuncia che Avatar: Frontiers of Pandora è ora disponibile in tutto il mondo su Ubisoft+, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Amazon Luna e PC attraverso Ubisoft Connect. Il gioco è classificato PEGI 16, e la sua edizione standard è disponibile al prezzo di 79,99 euro.





Sviluppato da Massive Entertainment, uno studio Ubisoft in stretta collaborazione con Lightstorm Entertainment, la casa di produzione di James Cameron, e Disney, Avatar: Frontiers of Pandora è un'avventura standalone in prima persona che si svolge nella stessa linea temporale dei film di Avatar, realizzata utilizzando l'ultima iterazione del motore Snowdrop.





"Dal paesaggio sonoro di Pandora al mondo aperto vivo e reattivo, ogni momento di Avatar: Frontiers of Pandora è stato progettato per tenere i giocatori immersi in questo mondo incredibile", ha dichiarato Magnus Jansen, Creative Director di Massive. "Abbiamo lavorato a stretto contatto con i registi di Avatar per creare un'estensione fedele del suo universo, offrendo al contempo ai giocatori una nuova ambientazione e una nuova storia da vivere".





Ambientato nella Frontiera Occidentale, un continente mai visto prima, potrai esplorare Pandora in prima persona. Con nuovi clan Na'vi, flora e fauna, tra cui una compagna banshee con cui legare e cavalcare nei cieli aperti, potrai interagire con il vibrante mondo aperto in single-player o online in co-op a due giocatori. In Avatar: Frontiers of Pandora, la corporazione militare umana RDA è tornata su Pandora e sta sottraendo risorse alla terra e ai suoi abitanti. Vestirai i panni di un Na'vi, nato su Pandora ma rapito da bambino e cresciuto lontano dalla sua cultura in un programma di addestramento della RDA. Con radici Na'vi e un'educazione umana, ti troverai improvvisamente libero, solo per sentirti estraneo nella tua stessa patria. Dovrai proteggere la Frontiera Occidentale dal ritorno dell'RDA, riconnetterti con la tua eredità Na'vi perduta e unire i clan più disparati per un bene superiore.













Attraverso la vasta Frontiera Occidentale, incontrerai clan unici che ti insegneranno cosa significa essere Na'vi, come affinare i tuoi "Sensi Na'vi", padroneggiare la tua forza per navigare nel bellissimo e pericoloso mondo aperto e migliorare le tue abilità per respingere l'RDA, usando le armi tradizionali Na'vi come il precisissimo l'arco e il devastante lancia-lance, stringendo un legame a vita con una banshee, che può essere un potente alleato per il combattimento aereo. Potrai sfruttare anche il tuo addestramento umano e utilizzare armi come granate stordenti e stili di combattimento multipli per respingere l'RDA.





Potrai personalizzare il tuo personaggio con opzioni che includono diversi tipi di corpo e voci. Viaggiando attraverso la Frontiera Occidentale e connettendoti con la tua eredità Na'vi, potrai raccogliere più equipaggiamenti, creare armi di qualità migliore e potenziare le abilità per adattarle al tuo stile di gioco. La personalizzazione si estende anche alla tua banshee, con pezzi di equipaggiamento unici e altro ancora.





I giocatori PlayStation avranno accesso gratuito all'Aranahe Warrior Pack. I possessori del Season Pass avranno anche una missione bonus disponibile al lancio e due pacchetti-storia che saranno disponibili nel 2024 per chi vorrà continuare le sue avventure su Pandora. Tramite Ubisoft+, potrai accedere alla Ultimate Edition, che include il pass stagionale, l'artbook digitale, il pacchetto cosmetico Sarentu Heritage e il pacchetto di equipaggiamento Sarentu Hunter, al prezzo di 129,99 euro.





Per essere ancora più immersi in Pandora dall'8 dicembre sarà possibile ascoltare in streaming e acquistare la colonna sonora originale Avatar: Frontiers of Pandora – Original Game Soundtrack con le musiche di Pinar Toprak, direttore d'orchestra, compositore e interprete nominato agli Emmy.



Altre News per: avatarfrontierspandoradisponibileoggi